Một người đàn ông cầm tiền trong tay mà không biết tự quản thúc mình, chỉ chăm chăm hưởng thụ và làm tất cả những gì mình thích thì sẽ nhanh chóng bị chính dục vọng của bản thân đẩy xuống vực sâu. Nếu anh ta làm chủ gia đình thì chẳng mấy chốc mà sụp đổ. Lập nghiệp thì khó, mà có nghiệp rồi lại “phá” cũng bằng không.

Người lười biếng thì thường đi kèm với giỏi tiêu pha, dù nhà có giàu cách mấy, bản thân họ không biết tiết kiệm, không biết phấn đấu thì cũng bằng không. Vì thế, phụ nữ chọn chồng đừng chọn chồng giàu, hãy chọn chồng có ý chí, biết phấn đấu nỗ lực thì sẽ không bao giờ sợ đói.

Phụ nữ không nên lấy một người đàn ông lười biếng, không có ý chí phấn đấu - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông không biết sửa chữa thói hư tật xấu

Cái nóc của gia đình được xây dựng từ một người đàn ông nề nếp. Nếu bạn lấy phải một người đàn ông nghiện rượu chè, cờ bạc, gái gú, hút chích, thậm chí là ăn trộm thì hạnh phúc có mà như mớ bòng bong.

Đàn ông không biết thay đổi để tốt hơn là đàn ông chưa trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn ông vô trách nhiệm với gia đình

Bạn cần sáng suốt nhìn nhận đúng về người đàn ông này, khi xác định anh ta biết lo toan nhà cửa, biết quan tâm chăm sóc bạn thì mới cân nhắc. Bởi nếu như bạn rước phải một người đàn ông thích lo chuyện bao đồng, còn chuyện nhà cửa con cái tấp hết cho bạn thì khổ không sao kể hết.

Hãy chọn một người chồng biết dành thời gian cho gia đình và cả bố mẹ hai bên - Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại, phụ nữ thông minh phải biết tránh 4 kiểu đàn ông trên. Ngoài những tiêu chí như tình yêu, tính cách phù hợp, thì cũng nên hướng đến tương lai mà suy nghĩ.