Hội đồng thi trích xuất camera làm rõ vụ việc nam sinh đến muộn, khóc nức nở gây xôn xao dư luận, nam sinh được xem xét thi vào đợt 2

Xã hội 10/07/2021 14:55

Hội đồng thi xác nhận, nam sinh Nguyễn K.Đ đã đến điểm thi muộn quá 15 phút so với thời gian tính giờ làm bài. Tuy nhiên, Ban giám hiệu Trường THPT Lương Văn Can đã liên hệ hội đồng thi để xem xét cho em được thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2.

Vài ngày qua, cộng đồng mạng liên tục tranh cãi về vụ việc xoay quanh em Nguyễn K.Đ., học sinh THPT Lương Văn Can. Cụ thể, em Nguyễn K.D là thí sinh của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021, tuy nhiên sáng ngày 8/7, thí sinh này đã đến điểm thi THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam muộn. 

Vụ việc gây ra nhiều luồng ý kiến, không ít người trách thí sinh này về ý thức vì đây là một ngày thi quan trọng, nhiều người cũng lên tiếng, cho rằng Hội đồng thi xử lý sự cố chưa thực sự kịp thời. 

tot nghiep thpt quoc gia 2021
 Cộng đồng mạng có những ý kiến trái chiều về cụ việc của nam sinh đến muộn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Túc, Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết, có nhận được thông tin do bảo vệ báo cáo và thực hiện theo đúng quy chế thi. Theo quy chế, thí sinh này đến muộn quá 15 phút phát đề thi nên không được phép vào trường thi.

Theo đoạn clip trích xuất từ camera, thí sinh Đ. đến điểm thi vào lúc 7h52 sáng ngày 8/7. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, một bảo vệ đã đi về phía trong điểm thi để báo cáo sự việc. Theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được Bộ GD-ĐT công bố, thời gian các thí sinh bắt đầu làm bài thi buổi sáng ngày 8/7 là 7h35p.

Như vậy, Đ. đến điểm thi muộn quá 17 phút. Theo quy định, nếu thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.

ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2021
Hình ảnh trích xuất camera Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam ghi lại - Ảnh: VietNamNet

Cũng theo VietNamNet đưa tin, hiện giáo viên chủ nhiệm cùng Ban giám hiệu Trường THPT Lương Văn Can đã giúp thí sinh Nguyễn K.Đ. liên hệ hội đồng thi để xem xét cho em được thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2. 

Dù khá may mắn vì còn cơ hội ở lần 2, nhưng vụ việc của nam sinh cũng là bài học kinh nghiệm cho các sĩ tử về việc sắp xếp thời gian, chuẩn bị kỹ càng và hợp lý đối với những kỳ thi quan trọng. 

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn báo chí, Đ. cũng thừa nhận lỗi sai đi muộn. Như vậy, thời gian thí sinh này đến điểm thi đã được làm rõ. Tuy nhiên, trên các diễn đàn mạng vẫn còn ý kiến cho rằng, Hội đồng thi nên xử lý tình huống khéo léo hơn để động viên tinh thần thí sinh, sau đó tiến hành các thủ tục cần thiết,...

Dù là tình huống không ai mong muốn, nhưng chắc chắn là một kinh nghiệm cho các thí sinh và Hội đồng thi. 

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