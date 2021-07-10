Bình Dương: Tạm dừng hoạt động chợ đầu mối lớn nhất tỉnh từ 0h ngày 10/7

Xã hội 10/07/2021 06:16

Theo thông tin mới nhất, UBND phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một vừa có quyết định về việc tạm dừng hoạt động chợ đầu mối nông sản Hàng Bông Phú Hòa từ 0h ngày 10/7 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Theo báo VietNamNet đưa tin, UBND phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa có quyết định về việc tạm dừng hoạt động chợ đầu mối nông sản Hàng Bông Phú Hòa để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND phường Phú Hòa yêu cầu người dân tạm dừng các hoạt động tập kết, mua bán hàng hoá trực tiếp tại khu vực chợ Hàng Bông Phú Hòa từ 0h ngày 10/7 cho đến khi có thông báo mới.

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Chợ đầu mối nông sản Hàng Bông Phú Hòa sẽ dừng hoạt động vào 0h ngày 10/7 để phòng chống dịch Covid - 19 - Ảnh: Báo VietNamNet 

Chợ đầu mối nông sản Hàng Bông Phú Hòa được cho là chợ lớn nhất tỉnh Bình Dương, nằm trên đường Phú Lợi, thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một. Trong thời gian chợ dừng hoạt động, cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phối hợp các ngành có liên quan xử lý các hộ kinh doanh, cá nhân không chấp hành quy định tạm dừng hoạt động.

Theo ghi nhận của báo VietNamNet, trước khi có quyết định tạm dừng hoạt động của chợ đầu mối nông sản Hàng Bông Phú Hòa, trong ngày 9/7 hàng trăm tiểu thương và người dân tập trung về chợ khá đông để mua thực phẩm, hàng hóa. Dẫn tới cảnh người mua, người bán tràn ra lấn cả lòng lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông và không đảm bảo phòng chống dịch.

Trước đó, tỉnh Bình Dương cũng ra quyết định yêu cầu tạm dừng các chợ tự phát đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tính đến tối ngày 9/7, toàn tỉnh Bình Dương có 1.126 ca mắc Covid-19. Hiện 5 đô thị lớn của tỉnh là TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An, TP Thuận An, thị xã Tân Uyên và thị xã Bến Cát đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

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Từ khóa:   chợ đầu mối lớn nhất Bình Dương chợ nông sản Hàng Bông Phú Hòa Bình Dương

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