Một tiểu thương ở chợ Tuy Hòa - Phú Yên tự mua dụng cụ test COVID-19 trên mạng, phát hiện dương tính

Xã hội 09/07/2021 21:49

Sau khi có thông tin chồng mình có tiếp xúc gần với một ca dương tính COVID-19, bà Đ. đã thực hiện cách ly tại nhà theo hướng dẫn. Trong quá trình tự cách ly, bà Đ. mua dụng cụ test nhanh trên mạng thì phát hiện dương tính.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 9/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên công bố thông tin dịch tễ nhiều ca nhiễm ở tỉnh này. Trong đó, có trường hợp một phụ nữ được xác định mắc COVID-19 sau khi tự test nhanh bằng dụng cụ mua trên mạng, phát hiện dương tính và báo ngay cho cơ quan y tế.

Bệnh nhân là bà Đ., chuyên mua bán thịt bò ở chợ Tuy Hòa. Theo kết quả điều tra dịch tễ, khoảng 3h đến 6h hàng ngày, bà Đ. đến mua thịt tại một lò mổ ở địa phương, sau đó mang đến bán tại chợ Tuy Hòa, đến khoảng 12h thì về nhà.

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Một khu vực phong tỏa tại TP.Tuy Hòa - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Từ ngày 29/6, bà Đ. nghỉ ở nhà. Ngày 1/7, sau khi nghe thông tin BN 18144 (là người tiếp xúc gần với chồng bà Đ.) có kết quả dương tính SARSCoV-2, bà Đ. đến trạm y tế khai báo và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngày 4/7, bà Đ. tự test nhanh bằng dụng cụ mua trên mạng và có kết quả dương tính với COVID-19. Bà Đ. gọi báo trạm y tế phường và được đưa đi cách ly tại Bệnh viện dã chiến TP.Tuy Hòa. Sau đó, bà Đ. được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

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Sau khi có test nhanh có cho kết quả âm tính, bệnh nhân được cho phép thông chốt kiểm dịch. Tuy nhiên sau khi xét nghiệm tại Trung tâm Y tế, xác định dương tính với COVID-19. Đây là trường hợp nghi nhiễm đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

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