Khánh Hòa: Hơn 400 học sinh phải dừng thi THPT vì một thí sinh nhiễm COVID-19

Xã hội 08/07/2021 17:00

Sau khi xác định một thí sinh dương tính với COVID-19 có tiếp xúc với 29 bạn cùng lớp tham dự kỳ thi THPT, Sở GD-ĐT Khánh Hòa đã thông báo dừng thi đối với hơn 400 thí sinh tại 2 điểm thi trên địa bàn TP.Nha Trang.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 8/7, ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, xác nhận Sở đã quyết định cho 404 thí sinh ở TP.Nha Trang dừng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ sáng 8/7 do liên quan ca nhiễm COVID-19.

Trong đó, có 238 thí sinh tại 10 phòng thi ở điểm thi Trường THPT Phạm Văn Đồng và 166 thí sinh tại 7 phòng thi ở điểm thi Trường THCS Võ Thị Sáu. Số thí sinh này sẽ được chuyển sang thi đợt 2.

Theo ông Đỗ Hữu Quỳnh, lúc 13h ngày 7/7, Sở GD-ĐT nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết có một học sinh Trường THPT Dân Lập Lê Thánh Tôn ở TP. Nha Trang được xác định mắc COVID-19. Học sinh này đã được cách ly trước khi kỳ thi nên không đến làm thủ tục đăng ký, không tham dự kỳ thi. Tuy nhiên, trước đó, học sinh này đã tiếp xúc với 35 học sinh cùng lớp.

 

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Chiều 6/7, 29 trong số 35 học sinh trên đến làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi tại hai điểm thi Trường THPT Phạm Văn Đồng, Trường THCS Võ Thị Sáu. Sáng 7/7, 29 thí sinh này đã dự thi môn Ngữ Văn bình thường. Chiều 7/7, ngay sau khi nhận thông tin về ca dương tính COVID-19 trên, Sở GD-ĐT Khánh Hòa đã quyết định cho 29 thí sinh trên không thi môn Toán. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế TP.Nha Trang đã đến đưa 29 thí sinh này đi cách ly tập trung do được xác định là các trường hợp F1.

Sở GD-ĐT cũng đề nghị trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Khánh Hòa cho các thí sinh thuộc 17 phòng của hai điểm thi trên liên quan đến 29 thí sinh dừng thi. Học sinh ở các phòng thi còn lại tại hai điểm thi này vẫn thi bình thường.

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