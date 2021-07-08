Phú Yên hủy 2 điểm thi THPT vì phát hiện 151 thí sinh và 15 cán bộ nghi nhiễm COVID-19

Xã hội 08/07/2021 10:37

Những trường hợp nghi mắc COVID-19 này được phát hiện sau khi Sở Y tế Phú Yên tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trước kỳ thi. Hiện 2 điểm thi trên địa bàn đã bị hủy để đảm bảo an toàn.

Theo thông tin từ VTV, chiều 7/7, Sở GD&ĐT Phú Yên đã có văn bản báo cáo Bộ GD&ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 tại tỉnh này.

Văn bản nêu rõ: Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở GD&ĐT Phú Yên đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức lấy mẫu cho toàn bộ thí sinh và cán bộ làm công tác thi trong hai ngày 3 và 4/7.

Kết quả báo cáo lúc 6h ngày 7/7 cho thấy địa phương có 151 thí sinh và 15 cán bộ làm công tác bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Phú Yên có kết quả xét nghiệm nghi nhiễm COVID-19.

Trong số này, tập trung nhiều nhất ở điểm thi trường THCS Trần Hưng Đạo thuộc phường Phú Đông, TP.Tuy Hòa với 100 thí sinh bị nghi nhiễm. Tiếp đó là điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai với 39 em.

Ngoài ra, tại điểm thi trường Trường THCS Trường Chinh có 6 thí sinh nghi nhiễm, Trường THPT Nguyễn Trãi 3 thí sinh và 3 điểm thi khác mỗi điểm có 1 thí sinh nghi dương tính với SARS-CoV-2.

Cùng với đó, 15 cán bộ bảo vệ kỳ thi cũng bị nghi nhiễm COVID-19. Tất cả cán bộ này làm nhiệm vụ tại các điểm thi ở thị xã Đông Hòa, gồm: THPT Nguyễn Công Trứ, THPT Lê Trung Kiên, THCS Trường Chinh, THCS Quang Trung.

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Ảnh minh họa: VietNamNet

Trước tình hình này, Sở GD&ĐT Phú Yên quyết định hủy 2 điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THCS Trần Hưng Đạo.

Theo đó, điểm thi THPT Nguyễn Thị Minh Khai có 16 phòng thi với 384 thí sinh dự thi. Điểm thi THCS Trần Hưng Đạo có 17 phòng thi với 388 thí sinh. Sở thành lập đoàn thu nhận toàn bộ đề thi, hồ sơ thi tại hai điểm thi này, bàn giao lại cho ban in sao đề thi. Toàn bộ số thí sinh này sẽ tham dự kỳ thi vào đợt 2.

Đối với thí sinh có kết quả xét nghiệm nghi nhiễm COVID-19, Sở GD&ĐT Phú Yên đã chỉ đạo các trưởng điểm thi thông báo kịp thời cho thí sinh (người nhà thí sinh), yêu cầu thí sinh không đến điểm thi, bình tĩnh thực hiện cách ly tại nhà chờ cơ quan y tế địa phương xử lý các bước tiếp theo. Các thí sinh này cũng sẽ tham dự kỳ thi đợt 2.

Có 2 thí sinh đã nhận đề thi (tại điểm thi Trường THCS Hùng Vương và Trường phổ thông Duy Tân) trước khi biết được thông tin nghi nhiễm COVID-19, Sở GD&ĐT Phú Yên vẫn đồng ý cho 2 em này làm bài thi bình thường đến hết buổi thi tại phòng cách ly của điểm thi.

Kết thúc buổi thi, cơ quan y tế địa phương xử lý các bước tiếp theo (trong thời gian làm bài thi các phòng thi này luôn đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19). Hai thí sinh này sẽ tham dự kỳ thi vào đợt 2.

Đối với cán bộ làm công tác thi nghi mắc COVID-19, Sở GD&ĐT Phú Yên đã chỉ đạo các trưởng điểm thi thông báo kịp thời và yêu cầu những cán bộ này không đến điểm thi, thực hiện cách ly tại nhà chờ cơ quan y tế địa phương xử lý các bước tiếp theo; đồng thời điều động bổ sung cán bộ làm công tác thi cho các điểm thi đầy đủ, đảm bảo đúng quy chế thi.

Hiện, ngành y tế đang xét nghiệm lại đối với các trường hợp nghi nhiễm.

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