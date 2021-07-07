Một số thí sinh dự thi THPT Quốc gia dương tính với COVID-19

Xã hội 07/07/2021 09:48

Qua test nhanh, một số thí sinh dự thi THPT tại Khánh Hòa và Bắc Giang có kết quả dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ Truyền hình thông tấn, cuối ngày 6/7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 72 ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có 1 trường hợp là thí sinh sẽ dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trước đó, thí sinh này đã được đưa đi cách ly tập trung và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.

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Đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi - Ảnh minh họa: Internet

Theo ghi nhận từ báo Tiền Phong, trong sáng ngày 7/7 - ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia, tại điểm thi Trường THPT Lạng Giang số 3 có một thí sinh test nhanh dương tính với COVID-19.

Đại diện Sở Giáo dục tỉnh Bắc Giang cho biết, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Bắc Giang quyết định không tổ chức điểm thi tại Trường THPT Lạng Giang số 3 vào các ngày 7 và 8/7 do ảnh hưởng bởi dịch COVID–19. Các thí sinh đăng ký dự thi tại điểm thi này sẽ tham gia thi vào đợt 2 năm 2021 (theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Trước đó vào chiều ngày 6/7, thí sinh L.T.K.T., sinh năm 2003 ở xã Liên Chung, huyện Tân Yên là học sinh Trường THPT Lạng Giang số 3 có đến trường này làm thủ tục dự thi. Sau đó, thí sinh này có đến trạm y tế xã để xét nghiệm test nhanh COVID-19 theo thông báo của nhà trường và xã Liên Chung. Kết quả, em T. dương tính với COVID-19. Theo điều tra được biết, em T. là con gái của F1.

Do đó, để bảo đảm an toàn cho giáo viên coi thi và thí sinh dự thi, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Bắc Giang quyết định điều chỉnh phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đối với điểm thi Trường THPT Lạng Giang số 3 sang thi đợt 2 năm 2021. Được biết, điểm thi Trường THPT Lạng Giang số 3 có 21 phòng thi với 472 thí sinh.

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