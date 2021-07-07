Phú Yên: Hơn 600 thí sinh phải dừng thi đột ngột vì nghi ngờ COVID-19

Sáng nay, Phú Yên đột ngột dừng 2 điểm thi do có yếu tố nghi ngờ về dịch tễ. Cơ quan chức năng đang xác định các vấn đề cụ thể có liên quan đến COVID-19.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng nay 7/7, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên cho hay ông đã chỉ đạo dừng tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ở huyện Tây Hòa và điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo ở TP.Tuy Hòa.

Ông Lễ cho biết: "Giám đốc Sở Y tế Phú Yên yêu cầu dừng tổ chức thi tại hai điểm thi này vì có yếu tố nghi ngờ về dịch tễ. Do đó, tôi đã chỉ dạo dừng thi ngay. Hiện cơ quan chức năng đang xác định các vấn đề cụ thể liên quan việc dừng thi này".

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có 384 thí sinh và đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 383 thí sinh, có một thí sinh không lấy mẫu xét nghiệm. Điểm thi tại Trường THCS Trần Hưng Đạo có 388 thí sinh, đã lấy mẫu xét nghiệm 383 thí sinh, có năm thí sinh không lấy mẫu xét nghiệm.

Lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ông Trần Khắc Lễ cho biết thêm tỉnh này có 10.850 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1. Trong hai ngày 3 và 4/7, cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 10.419 thí sinh. Tỉnh Phú Yên có 431 thí sinh thuộc các trường hợp F, sống trong khu vực phong tỏa phải thi đợt 2.

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