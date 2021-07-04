Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM: 'Phong tỏa TPHCM trong 10-15 ngày' là tin giả

Chiều nay, MXH xôn xao về thông tin TP.HCM sẽ bị phong tỏa toàn bộ từ 10-15 ngày khiến người dân hoang mang và lo lắng. Trong tối 4/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã có thông báo chính thức về thông tin này.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 4/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã có thông báo chính thức bác bỏ thông tin "lock TP.HCM trong 10-15 ngày" đang lan truyền trên không gian mạng.

Trước đó từ chiều ngày 4/7, MXH lan truyền chóng mặt thông tin có nội dung: "Quyết định lock TP.HCM trong 10-15 ngày, cho TP 36 tiếng đến 48 tiếng chuẩn bị (sẽ lock từ 0h thứ 3 ngày 7/7 hoặc 12h thứ Tư 8/7…”. Các đối tượng xấu còn phao tin trong thời gian phong tỏa sẽ cấm toàn bộ người dân ra vào TP.HCM, trừ xe tải đến cảng hoặc chở hàng thiết yếu. Ai ra vào TP.HCM trong thời gian này sẽ bị cách ly tập trung. TP.HCM sẽ có 2 mức áp dụng các biện pháp giãn cách. Các khu vực cách xa hoặc có ranh giới địa lý là sông lớn, mức độ ảnh hưởng dịch chưa quá nặng như quận 2, Cần Giờ, Củ Chi sẽ được áp dụng mức nhẹ hơn là chỉ thị 15++, còn toàn bộ các khu vực khác sẽ nội bất xuất, ngoại bất nhập, người dân không được ra khỏi nhà. TP.HCM áp dụng “biện pháp thời chiến" chia thành phố ra làm các khu vực khoảng 1,5-2 triệu dân. Mỗi khu vực sẽ do một Phó Chủ tịch TP hoặc ủy viên Ban thường vụ Thành ủy toàn quyền quyết định.

Thông tin sai sự thật lan truyền chóng mặt - Ảnh: FB

Trong thông báo tối ngày 4/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định thông tin kể trên là giả mạo, làm ảnh hưởng đến công tác chống dịch của TP.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đề nghị người dân cần bình tĩnh, tìm hiểu thông tin về dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và Thành phố; cẩn trọng các thông tin lan truyền trên không gian mạng gây hoang mang và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Hiện Thành phố đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 và từng bước kiểm soát dịch. Đồng thời đề nghị các Sở - ngành, quận- huyện, TP.Thủ Đức và người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị số 10 ngày 19/6/2021 của UBND TP.HCM; đồng thời tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế; hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết.

Ngày 4/7, Bình Dương ghi nhận 76 ca dương tính với COVID-19, bệnh nhân đầu tiên tử vong trong đợt dịch thứ 4 Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 40 công ty, xí nghiệp (có cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và tại hàng chục khu nhà trọ của công nhân, riêng ngày 4/7, tỉnh ghi nhận 76 ca mắc mới.

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