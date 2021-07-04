Hai bệnh nhân COVID-19 ở Đồng Tháp tử vong, trong đó một người vừa mới vào viện được 2 ngày

Xã hội 04/07/2021 16:45

Chiều 4/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp thông báo về 2 trường hợp tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 4/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, có thêm 2 trường hợp mắc Covid-19 tử vong, trong đó có một người vừa mới vào viện được 2 ngày.

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Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam, 64 tuổi (chưa có mã số), vào viện ngày 2/7. Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do suy hô hấp/viêm phổi nặng, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, nhiễm Covid 19. Bệnh nhân tử vong rạng sáng 4/7.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ, 64 tuổi (BN 16339), vào viện ngày 10/6. Ngày 28/6, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân tử vong do suy hô hấp/viêm phổi nặng, suy tim độ III, đái tháo đường type 2, hội chứng cushing, tăng huyết áp, nhiễm Covid-19. Bệnh nhân tử vong tử vong vào ngày 2/7.

Cả 2 bệnh nhân này đều được điều trị và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Bệnh viện đã xử lý theo quy trình bệnh nhân mắc Covid-19.

Trước đó, Đồng Tháp ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong đầu tiên là người phụ nữ 81 tuổi (bệnh nhân 16340); chẩn đoán tử vong suy hô hấp/viêm phổi nặng, đái tháo đường type 2, suy thượng thận cấp, tăng huyết áp, nhiễm Covid-19.

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