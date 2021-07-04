TP.HCM phát hiện 4 ca dương tính với COVID-19 là nhân viên bệnh viện Đại học Y Dược

Xã hội 04/07/2021 12:44

Trong quá trình bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM xét nghiệm định kỳ hàng tuần cho tất cả nhân viên y tế và người làm việc ở cơ sở y tế này, phát hiện 4 ca dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ Zing News, trưa 4/7, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về 4 trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại đây.

Cụ thể, 3 người là nhân viên y tế và một nhân viên cung cấp dịch vụ. Các trường hợp này được phát hiện trong quá trình bệnh viện xét nghiệm định kỳ hàng tuần cho tất cả nhân viên y tế và người làm việc ở cơ sở y tế này.

Đến nay, kết quả điều tra dịch tễ chưa cho thấy bằng chứng các nhân viên y tế lây nhiễm chéo do họ không tiếp xúc với nhau. Những nhân viên y tế này cũng đã được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Cũng qua xét nghiệm sàng lọc, tất cả nhân viên y tế còn lại thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

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Công tác sàng lọc, xác định nguồn lây, phân loại người tiếp xúc - Ảnh: Zing News

Để tránh lây lan virus, an toàn cho người đến và làm việc tại đây, ban lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã quyết định tạm ngưng tiếp nhận, khám, chữa bệnh từ ngày 3/7 để khoanh vùng, sàng lọc cũng như xác định nguồn lây, phân loại người tiếp xúc.

Thời gian tới, cơ sở y tế này sẽ tiếp tục truy vết, khử khuẩn và cách ly tuyệt đối khu vực liên quan. Bên cạnh đó, bệnh viện vẫn sẽ đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân nội trú tại đây.

Theo kế hoạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức xét nghiệm lại trong 2 ngày 4-5/7 cho toàn bộ nhân viên y tế và người làm việc tại đây để đảm bảo tránh bỏ sót. Cơ sở y tế này sẽ thông báo hoạt động trở lại sau khi đảm bảo an toàn.

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