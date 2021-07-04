Ngày 4/7, Bình Dương ghi nhận 76 ca dương tính với COVID-19, bệnh nhân đầu tiên tử vong trong đợt dịch thứ 4

Xã hội 04/07/2021 20:43

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 40 công ty, xí nghiệp (có cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và tại hàng chục khu nhà trọ của công nhân, riêng ngày 4/7, tỉnh ghi nhận 76 ca mắc mới.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 4/7, ngành y tế tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 76 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Bình Dương lên 635 ca (tính từ đợt dịch thứ 4). Đáng chú ý có một bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã tử vong.

Trong số 76 ca nhiễm mới có 67 ca ở khu cách ly, 1 ca ở khu phong tỏa, 3 ca tại công ty và 5 ca phát hiện tại cơ sở y tế.

Theo báo cáo mới nhất của ngành y tế tỉnh này, dịch bệnh đã xuất hiện ở 40 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân. Có 4.469 người đang cách ly y tế tập trung và 10.884 người đang cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú.

Trong số bệnh nhân đang điều trị có bệnh nhân lớn tuổi nhất 78 tuổi, nhỏ tuổi nhất 6 tháng tuổi. Có 3 bệnh nhân nặng phải thở máy, 3 bệnh nhân thở oxy. Số Bệnh nhân đã hồi phục là 4 người.

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Ảnh minh họa: Internet

 

Trong ngày hôm nay, Bình Dương ghi nhận một trường hợp tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh này, đó là bệnh nhân nữ (64 tuổi, ngụ tại phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một).

Bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 và đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị từ ngày 23/6.

Sau 11 ngày điều trị tích cực, hội chẩn thường xuyên với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng diễn biến nặng và bệnh nhân đã tử vong vào trưa 4/7. Được biết, bệnh nhân này đã lớn tuổi và mắc một số bệnh nền. 

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Chiều 4/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp thông báo về 2 trường hợp tử vong.

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