Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo khẩn chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu dừng các hoạt động tập trung từ 30 người trở lên. Trường hợp cần thiết phải tổ chức thì phải được lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cho phép và cơ quan, cá nhân tổ chức phải chịu trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 6/7, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 khi trên địa bàn khi trong thời gian ngắn liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng và có nguy cơ lây nhiễm cao.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu thực hiện nghiêm việc tạm dừng các phương tiện vận tải hành khách đường bộ, đường thủy từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi đến vùng dịch. Đối với đường bộ, tỉnh yêu cầu tất cả những người vào Bà Rịa - Vũng Tàu phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2 không quá năm ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm.

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi công cộng, đồng thời khuyến khích người dân hạn chế ra đường. Giảm số người làm việc tại cơ quan, công sở; tăng cường làm việc trực tuyến. Điều chỉnh lịch học; trường hợp cần phải điều chỉnh vượt quá khung kế hoạch thời gian năm học thì phải thống nhất với Bộ GD&ĐT.

Tỉnh cũng yêu cầu người trên các phương tiện vận tải hoạt động tuyến hàng hải, tuyến thuỷ nội địa, các tàu đánh bắt hải sản, trước khi cập cảng phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 không quá năm ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm.

Những người làm việc tại bến cảng, bến tàu khi bắt buộc phải lên tàu để làm việc như hoa tiêu, nhân viên điều độ, công nhân bốc dỡ hàng, giám định, sửa máy... phải được trang bị phòng hộ theo quy định, không tiếp xúc và chỉ tiếp xúc với thuyền viên trên tàu trong những trường hợp thật cần thiết và giữ khoảng cách theo quy định.

Riêng tuyến vận tải hàng hóa bằng đường thủy đến Côn Đảo được phép hoạt động nhưng phải kiểm soát chặt chẽ số người làm việc trên tàu. Trước khi rời tàu lên bờ, tất cả mọi người phải thực hiện kiểm dịch y tế; khi lên bờ phải thực hiện cách ly y tế theo quy định trong thời gian chờ phương tiện xuất bến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Tỉnh nhấn mạnh việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động dễ bị lây nhiễm trên địa bàn:

-Các cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ sở làm đẹp, cơ sở vật lý trị liệu, massage, spa, xông hơi; Các tụ điểm, khu vui chơi, giải trí; sân khấu ca nhạc; sân khấu kịch; rạp chiếu phim; casino; khu phố đi bộ; chợ đêm, nhà hàng tiệc cưới.

-Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet; các dịch vụ ăn, uống, giải khát phục vụ tại chỗ; ăn uống có tổ chức hát với nhau; Karaoke dưới mọi hình thức, hát với nhau; vũ trường, quán bar, pub, beer club; các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, truy cập Internet...

-Cơ sở kinh doanh thế dục thể thao trong nhà, ngoài trời (golf, tennis, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, gym, fitness, billiards, yoga,..); các trung tâm thể dục thể thao và các khu tập luyện thể thao, khu vực thể dục công cộng.

-Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, khuyến khích chuyển sang hình thức trực tuyến; Lễ hiếu, hỉ, tiệc liên hoan, tân gia, ... cần đơn giản, gọn tuân thủ nghiêm quy định 5K và không tập trung quá 30 người. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động tắm biển.

Thực hiện khai báo y tế bắt buộc với toàn bộ người dân trên địa bàn tinh; thực hiện nghiêm quy tắc 5K…