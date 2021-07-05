TP.HCM: 18 mẫu gộp xét nghiệm của thí sinh tham dự kỳ thi THPT dương tính với Covid-19

Xã hội 05/07/2021 16:48

Để chuẩn bị cho kỳ thi TPPT Quốc gia 2021, TP.HCM đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho hơn 100.000 học sinh và giáo viên trên địa bàn.

Theo thông tin từ Vnexpress, sáng ngày 5/7, ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM thông tin với Đài Truyền hình Việt Nam về kết quả xét nghiệm của hơn 85.000 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Theo đó, ông Mãi cho biết phát hiện 18 mẫu gộp dương tính. Phó bí thư khẳng định: "Tỷ lệ này không cao so với tổng thể. Chúng tôi đang xét nghiệm mẫu đơn để xác định trong số mẫu gộp này có bao nhiêu thí sinh, cán bộ coi thi dương tính". Ông cũng cho biết thành phố đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 (ngày 7-8/7) với các biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch.

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Thí sinh được xét nghiệm Covid-19 - Ảnh: Vnexpress

Hôm 3/7, hơn 85.000 người, tương đương hơn 95% thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT được xét nghiệm Covid-19 tại 155 điểm trường cùng với hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi (chiếm hơn 92%). Lực lượng y tế đã sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp 10 hoặc gộp 15. 

Số thí sinh không đi lấy mẫu do ở các tỉnh, thành ngoài TP.HCM được phép tự đi xét nghiệm Covid-19 tại các cơ sở y tế, lấy giấy chứng nhận nộp về điểm thi. Kết quả xét nghiệm âm tính là điều kiện bắt buộc để thí sinh dự thi đợt 1. Khi đi thi, thí sinh chỉ cần trình giấy chứng nhận này và phiếu báo dự thi.

Nếu tự xét nghiệm ở các cơ sở y tế tỉnh, thành hoặc TP.HCM, thí sinh phải mang theo giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính bản chính, có dấu đỏ.

Những thí sinh không lấy mẫu, không nộp giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính về điểm thi (trước ngày 6/7) xem như không tham gia thi đợt 1, có thể đăng ký thi đợt 2.

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