Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca bệnh COVID-19 tử vong, trong đó 4 bệnh nhân ở TP.HCM không có bệnh lý nền

Xã hội 07/07/2021 10:55

Sáng 7/7, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca tử vong do COVID-19 số 98 - 102, trong đó có 4 ca không có bệnh lý nền.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 7/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 5 ca tử vong do COVID-19 số 98 - 102, trong đó có 4 ca không có bệnh lý nền.

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Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể:

Ca tử vong thứ 98: BN10096, BN nữ, 67 tuổi, địa chỉ: Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có tiền sử: Tăng huyết áp nhiều năm, đái tháo đường 1 năm. Bệnh nhân xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính ngày 3/6 và điều trị tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang. Tình trạng bệnh nhân chậm cải thiện, phụ thuộc ECMO, suy thận, vô niệu.

Ngày 13/6, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Chẩn đoán vào viện: Sốc nhiễm trùng, nhiễm nấm huyết, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, suy thận trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp và tử vong 23h40 ngày 05/07.

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, nhồi máu cơ tim, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp.

Ca tử vong thứ 99: BN13183, nam 49 tuổi, địa chỉ: huyện Nhà Bè, TP.HCM. Chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý, xác định kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 19/6 và điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với chẩn đoán: Viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển. Bệnh nhân tử vong: 8 giờ 35 phút ngày 02/7.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, sốc nhiễm khuẩn, tổn thương thận cấp.

Ca tử vong thứ 100: BN12411, nam, 62 tuổi, địa chỉ: Quận 1, TP.HCM. Tiền sử: Chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý, xác định kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 19/6 và điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ ngày 19/6. Chẩn đoán vào viện: Viêm đường hô hấp cấp do nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh nhân tử vong hồi 16 giờ 35 phút ngày 30/6.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, đái tháo đường type 2.

Ca tử vong thứ 101: BN13709, nữ, 63 tuổi, địa chỉ: huyện Củ Chi, TP.HCM. Tiền sử: Chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý. Ngày xác định kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 24/6 và điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ ngày 24/6.

Chẩn đoán vào viện: Viêm phổi do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển. Bệnh nhân tử vong 07 giờ 50 phút ngày 01/7.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển.

Ca tử vong thứ 102: BN14812, nam 56 tuổi, địa chỉ: Quận 4, TP.HCM. Bệnh nhân chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý, được xác định kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 24/6 và điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ ngày 25/6.

Chẩn đoán khi vào viện: Viêm phổi do SARS-CoV-2. Bệnh nhân tử vong ngày 29/6. Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hội chứng vành cấp.

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