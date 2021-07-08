TP.HCM: Phong tỏa một con hẻm ở quận 1 vì có liên quan đến COVID-19

Sau khi phát hiện một người cư trú tại khu vực có kết quả dương tính với COVID-19, UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM phong tỏa toàn bộ khu vực hẻm 54 Ký Con để phun khử khuẩn và điều tra dịch tễ.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 8/7, UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM phong tỏa toàn bộ khu vực hẻm 54 Ký Con để phun khử khuẩn và điều tra dịch tễ. Ngành y tế cho biết một người cư trú ở đây có kết quả dương tính SAR-CoV-2.

UBND phường Nguyễn Thái Bình phối hợp Sở Y tế TP.HCM và Trung tâm Y tế quận 1 xác minh, truy vết người liên quan. Thời gian kết thúc phong tỏa phụ thuộc vào quá trình xác minh, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm.

Ảnh minh họa: Zing News

Đến trưa 8/7, Bộ Y tế công bố TP.HCM ghi nhận tổng cộng 8.585 ca mắc Covid-19. Sở Y tế TP thông tin số F0 đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn vượt mốc 7.000 ca.

Dự báo trong thời gian tới, bệnh nhân tiếp tục tăng nhanh, tình hình dịch còn diễn biến phức tạp. Theo Bộ Y tế, TP.HCM đã chuẩn bị kịch bản ứng phó khi có 10.000-15.000 ca mắc trên địa bàn.

Tối 7/7, TP.HCM nâng mức giãn cách xã hội từ Chỉ thị 10 lên Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7.

Dịch COVID-19 có xu hướng lan rộng từ TP.HCM sang Bình Dương, Đồng Nai, Long An và nhiều tỉnh, thành phố ở miền Trung và khu vực Tây Nam Bộ.

TP.HCM trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm. Các chuyên gia nhận định biến chủng Delta cùng mật độ tập trung dân cư đông đúc, nhiều khu công nghiệp, chợ đầu mối là những nguyên nhân khiến ổ dịch tại đô thị 13 triệu dân khó kiểm soát.

Phú Yên hủy 2 điểm thi THPT vì phát hiện 151 thí sinh và 15 cán bộ nghi nhiễm COVID-19 Những trường hợp nghi mắc COVID-19 này được phát hiện sau khi Sở Y tế Phú Yên tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trước kỳ thi. Hiện 2 điểm thi trên địa bàn đã bị hủy để đảm bảo an toàn.

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