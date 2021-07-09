Sau khi có test nhanh có cho kết quả âm tính, bệnh nhân được cho phép thông chốt kiểm dịch. Tuy nhiên sau khi xét nghiệm tại Trung tâm Y tế, xác định dương tính với COVID-19. Đây là trường hợp nghi nhiễm đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, tối 9/7, bác sĩ Trần Quang Hào, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đắk Nông xác nhận, Sở vừa có báo cáo nhanh về trường hợp bệnh nhân đầu tiên nghi nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Đó là bệnh nhân Đ.Q.N. (nam giới, 26 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Đắk Lắk), là lái xe chở hàng tuyến Đắk Lắk - TP.HCM.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, khoảng 6h ngày 8/7, anh N. lái xe tải chở hàng từ TP.HCM về thành phố Buôn Ma Thuật (tỉnh Đắk Lắk). Đến khoảng 10h45, xe đến trạm thu phí Cai Chanh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, "cửa ngõ" phía Nam của tỉnh Đắk Nông), anh N. vào mua vé qua trạm thu phí và sau đó di chuyển qua chốt kiểm soát dịch COVID-19. Anh N. đã có kết quả âm tính với COVID-19 qua test nhanh kháng nguyên COVID-19 nên được phép đi qua trạm. Đến khoảng 16h cùng ngày, anh N. được một người bạn thường xuyên tiếp xúc gần gọi điện thông báo dương tính với SARS-CoV-2. Anh N. sau đó chủ động liên hệ với Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp để trình báo và thực hiện xét nghiệm.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Nông, bệnh nhân N. chưa có triệu chứng lâm sàng, sức khỏe ổn định, không sốt, không ho. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp. Ngành chức năng của huyện đã ban hành quyết định cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân N. tại khu cách ly tập trung của huyện. Các đơn vị liên quan phối hợp, điều tra dịch tễ; phun hóa chất khử khuẩn tại nhà nghỉ bệnh nhân N. đã tạm trú và các khu vực liên quan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/benh-nhan-nghi-nhiem-covid-19-dau-tien-o-dak-nong-la-lai-xe-cho-hang-tuyen-dak-lak-tphcm-411921.html