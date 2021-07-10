TP.HCM: Test nhanh phát hiện 300 người dương tính với Covid -19

Hơn 300 người dương tính Covid-19 khi test nhanh đã được chuyển tới khu điều trị. Tính từ 18 giờ ngày 8/7 đến 18 giờ ngày 9/7, TP.HCM đã vượt ngưỡng 10.000 ca mắc Covid-19, trong 24 giờ đã có thêm 1.229 trường hợp mắc mới.

Theo Bộ Y Tế, ngày 9/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 9/7, Bộ Y tế đã công bố thêm 879 trường hợp mắc Covid-19 mới tại TP.HCM. Như vậy tính từ 18 giờ ngày 8/7 đến 18 giờ ngày 9/7, thành phố ghi nhận 1.229 trường hợp mắc mới.

Trong đó, 1.229 trường hợp mắc mới bao gồm 999 trường hợp là các tiếp xúc được truy vết, đã cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa và 230 trường hợp đang điều tra dịch tễ. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã có tổng cộng 10.295 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố.

Khu cách ly dành cho bệnh nhân Covid-19 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

VietNamNet đưa tin, chiều 9/7, TP.HCM tổ chức cuộc họp trực tuyến về phương án chống dịch Covid-19 với các quận huyện và TP Thủ Đức.

Trong cuộc họp này, đại diện huyện Bình Chánh cho biết, địa phương vừa phát hiện hơn 300 ca dương tính với nCoV, ghi nhận các ca bệnh này khi tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nCoV lúc thực hiện Chỉ thị 16.

Tuy nhiên, huyện chỉ mới chuyển tới Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B 100 người, còn hơn 200 ca còn lại được chuyển đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3 (phường An Khánh, TP Thủ Đức).

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