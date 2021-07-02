Hot: Lần đầu phát hiện virus cúm gia cầm ở Việt Nam, có thể lây lan sang người mà không để lại triệu chứng

Tin y tế 02/07/2021 17:43

Virus cúm gia cầm A/H5N8 được tìm thấy ở trang tại gà Quảng Ninh không chỉ là chủng cúm làm chết gia cầm mà còn có thể lây lan sang người mà không để lại triệu chứng.

Theo báo Lao Động, ngày 2/7, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ ngày 29/6, trại gà của hộ chăn nuôi của anh Nguyễn Huy Long, thôn Bãi Cát, xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long, tình Quảng Ninh đã có tình trạng gà chết rải rác. Đến ngày 30/6, trại gà này chết 200 con.

Ngay sau đó, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố Hạ Long đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Chi cục thú y vùng II ghi nhận 3 mẫu dương tính với virus cúm gia cầm A/H5N8 tại hộ chăn nuôi Nguyễn Huy Long.

cum gia cam
Kết quả xét nghiệm của Chi cục thú y vùng II ghi nhận 3 mẫu dương tính với virus cúm gia cầm A/H5N8 tại hộ chăn nuôi tỉnh Quảng Minh - Ảnh: Báo Lao Động

Virus A/H5N8 là chủng cúm lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Theo ông Trần Xuân Đông, Chi cục Trưởng chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ninh, mức độ nguy hiểm của chủng cúm A/H5N8 là không chỉ làm chết gia cầm mà còn có thể lây lan sang người mà không để lại triệu chứng. Cụ thể, nếu cơ thể người nhiễm bệnh có bệnh lý nền thì sẽ phát bệnh. Nếu người khỏe, sức đề kháng tốt thì mầm bệnh không phát tác nhưng lưu trữ trong cơ thể và phát triển, biến đổi tiếp, có nguy cơ tạo ra những biến chủng bệnh nguy hiểm trên người (trong đó không loại trừ những bệnh có thể lây lan từ người sang người).

cum gia cam
 Nhân viên y tế lấy mẫu để xét nghiệm gia cầm - Ảnh minh họa: Internet

Được biết vào năm 2020, trên thế giới ghi nhận chủng cúm này xuất hiện tại nhiều trang trại nuôi gà của Nga, đồng thời cũng ghi nhận 7 người Nga dương tính với virus cúm gia cầm A/H5N8 bị bệnh do lây nhiễm từ gia cầm .

Hiện tại, các đơn vị chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch tại ổ dịch thôn Bãi Cát, xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long.

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Từ khóa:   covid - 19 Quảng Ninh Virus A/H5N8

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