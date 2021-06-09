Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đang đồng loạt rà soát F1 từng tiếp xúc với nam sinh viên 2 lần test nhanh cho kết quả dương tính với Covid-19.

Theo báo Thanh Niên, sau khi nhận thông tin một sinh viên của trường bị nghi nhiễm Covid-19, tiến sĩ Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết: "Chiều nay 9/6, qua tin tức, chúng tôi được biết một sinh viên trường mình tại Tiền Giang tối qua bị tai nạn giao thông phải cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 120, tỉnh Tiền Giang, và kết quả kiểm tra nhanh 2 lần cho thấy sinh viên này dương tính với Covid-19. Ngay lập tức, chúng tôi rà soát, kiểm tra toàn bộ các khoa, lớp, đặc biệt là các bạn học cùng quê và ở gần nhà trọ với em ấy để sớm có thông báo công khai nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch". Phía nhà trường cho biết, nam sinh viên này học ngành tự động hoá khoá 19 (năm 2), trọ tại quận 7, TP.HCM. Tuy nhiên, theo lời thầy Hiệu trưởng thì ngày 7/5, nhà trường đã ra thông báo cho học sinh các lớp lý thuyết chuyển sang hình thức học trực tuyến. Vì thế, từ 8/5 toàn bộ sinh viên đang học lý thuyết tại trường đã dừng đến trường, trong đó có sinh viên này.

Vậy theo như lời tiến sĩ Kha nói thì gần 1 tháng nay học sinh này đã không đến trường. Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đã nhanh chóng rà soát để có thông báo cụ thể tới sinh viên toàn trường. Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - Ảnh: Internet Phía trường cũng cho biết, hy vọng sẽ không có các trường hợp F1. Tuy nhiên, kết quả dương tính đó mới chỉ thông qua test nhanh, trường vẫn đang chờ bệnh viện xét nghiệm lần 3. Nếu như kết quả vẫn cho ra dương tính thì trường sẽ lập tức đăng tải thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường nhằm cảnh báo và kêu gọi những người có tiếp xúc gần với em ấy lập tức đi khai báo y tế.

Trước đó, vào tối ngày 8/6, nam sinh đi nhậu và sau đó bị tai nạn giao thông do vết thương khá nặng, được cấp cứu tại viện tại Bệnh viện Quân y 120 (thuộc Cục hậu cần Quân khu 9, đóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang). Tại đây, sau khi test nhanh Covid-19 thì dương tính 2 lần. Hiện tại, 12 nhân viên gồm bảo vệ, y tá, bác sĩ do đã tiếp xúc với sinh viên vào khuya 8/6 đã được cách ly. Hiện các mẫu bệnh phẩm của sinh viên này đang được Sở Y tế Tiền Giang xét nghiêm PCR để có kết quả chính xác hơn. Theo thông tin sơ bộ, nam sinh viên đang ở trọ tại Q.7, đã về quê ở H.Tân Phú Đông (Tiền Giang) từ ngày 7/5.

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