TP.HCM: F5 nhiễm COVID-19, có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Tin y tế 08/06/2021 14:47

Đến trưa ngày 8/6, TP.HCM ghi nhận thêm 25 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1 ca là F5 liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bản tin trưa ngày 8/6, Bộ Y tế công bố TP.HCM có 10 ca nhiễm mới là các bệnh nhân (BN) có mã số từ 9094 đến 9103. Trong số này, có 6 ca liên quan đến "ổ dịch" hội thánh truyền giáo Phục Hưng

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Báo Thanh Niên cũng đưa tin, trước đó, lúc 6 giờ cùng ngày, Bộ Y tế công bố TP.HCM có 15 trường hợp nhiễm COVID-19 (BN 8986 và các BN có mã bệnh từ 9014 đến 9027). 15 ca nhiễm mới này ở TP.Thủ Đức (5), quận Bình Tân (1), quận Gò Vấp (4), huyện Nhà Bè (1), quận Phú Nhuận (3) và quận Tân Phú (1).

Trong 15 ca nhiễm này có 10 ca liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, có 1 trường hợp là lây nhiễm đến vòng thứ 5 (F5). Đáng lưu ý, 4 trường hợp (cư trú tại quận Phú Nhuận, quận Bình Tân) là F1 của các bệnh nhân chưa rõ nguồn lây đã được công bố trước đây. 1 trường hợp cư trú tại TP.Thủ Đức được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện.

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Trưa nay, có thông báo ca tử vong COVID-19 số 54 là bệnh nhân nam, 51 tuổi ở Hưng Yên có tiền sử viêm gan nhiễm độc theo dõi do thuốc nam, xơ gan điều trị nhiều đợt.

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Từ khóa:   hội thánh truyền giáo Phục Hưng Bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới COVID-19

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