Trưa nay, có thông báo ca tử vong COVID-19 số 54 là bệnh nhân nam, 51 tuổi ở Hưng Yên có tiền sử viêm gan nhiễm độc theo dõi do thuốc nam, xơ gan điều trị nhiều đợt.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trưa 8/6, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo về ca tử vong số 54: BN3422, nam, 51 tuổi, có địa chỉ thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Bệnh nhân có tiền sử: viêm gan nhiễm độc theo dõi do thuốc nam, xơ gan điều trị nhiều đợt.

Một tuần trước khi vào viện, bệnh nhân xuất hiện sốt cơn, kèm mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng, vàng da, vàng mắt.

Ngày 4/5, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, được chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết trên nền xơ gan Child-Pugh C, hôn mê gan độ II, bệnh nhân được làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính.

Đến ngày 9/5, bệnh nhân tiếp tục được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính.

Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân tiến triển nặng dần, suy hô hấp tiến triển, được đặt ống nội khí quản, thở máy vào ngày 26/5. Bệnh nhân được chẩn đoán: Sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân xơ gan mất bù Child Pugh C, biến chứng hôn mê gan, viêm phổi do SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được điều trị tích cực, an thần thở máy, vận mạch, kháng sinh phổ rộng kết hợp, truyền các chế phẩm máu, lọc máu liên tục và lọc thay huyết tương nhiều lần, duy trì các thuốc điều trị và dự phòng xuất huyết tiêu hóa, nuôi dưỡng và chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên, bệnh nhân đáp ứng điều trị kém, xác định tình trạng bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Ảnh minh họa: Internet

Đến 4h sáng ngày 7/6, bệnh nhân đột ngột xuất hiện tình trạng chảy máu qua sonde dạ dày, mũi miệng, số lượng nhiều, khó cầm nghi do vỡ tĩnh mạch thực quản. Bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc mất máu. Mặc dù đã được cấp cứu tích cực nhưng tình trạng sốc không cải thiện, bệnh nhân tử vong cùng ngày 7/6/2021.

Chẩn đoán tử vong: Sốc mất máu do xuất huyết tiêu hóa trên nền bệnh nhân sốc nhiễm trùng, xơ gan mất bù hôn mê gan, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2.

Như vậy ở đợt dịch thứ 4 này, đã có 19 ca tử vong liên quan đến COVID-19, trong đó đa phần là các ca bệnh tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm như ung thư, ung thư di căn, cong vẹo cột sống, thận nhân tạo, viêm gan...

Nóng: TP.HCM phát hiện 3.464 người ở quận Gò Vấp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 Sau khi áp dụng quy trình khai báo y tế điện tử, Cơ quan chức năng phát hiện 3.464 trường hợp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao ở quận Gò Vấp.

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