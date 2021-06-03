Nam bệnh nhân nhiễm Covid-19 22 tuổi ở TP.HCM đang có hiện tượng "phổi đông đặc", giống với BN91. Trước đó, thông tin bệnh nhân này tử vong đã bị Bộ Y tế đã khẳng định là không chính xác.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, nam BN7445 (22 tuổi), từ Long An chuyển đến điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM được các chuyên gia đánh giá tình trạng như BN91 đã được các chuyên gia đầu ngành hội chẩn điều trị sáng 3/6, trong đó lưu ý tình trạng "phổi đông đặc".

Đây là trường hợp nam bệnh nhân được chuyển từ BVĐK Long An lên. Hiện bệnh nhân Covid-19 này đang trong tình trạng rất nặng. Tối nay, sẽ tiến hành chup CT phổi lần nữa để tính đến phương án thay huyết tương cho bệnh nhân hay không.

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Đây là trường hợp bệnh nhân trẻ nhưng có nền béo phì nên nguy cơ cao. Tại buổi hội chẩn, GS.TS Nguyễn Gia Bình cho rằng nếu bệnh nhân này chuyển đến BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM muộn thêm 1 tý sẽ rơi vào chết não, rất may các chuyên gia của BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã cứu được bệnh nhân đến thời điểm này. Các bác sĩ đã can thiệp ECMO tốt, hiện tại cần lưu ý đến tình trạng “phổi đông đặc” của bệnh nhân. Trường hợp này giống y hệt như nam BN91.

Các chuyên gia lưu ý các bác sĩ điều tri tiếp tục thay huyết tương thể tích cao.

Liên quan đến một loại thuốc điều trị cho bệnh nhân này đang có nguy cơ thiếu, các chuyên gia đã đề nghị BV Chợ Rẫy kiểm tra lại nguồn thuốc lưu kho, nếu còn thì điều chuyển hỗ trợ BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

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