TP.HCM: Nam bệnh nhân Covid-19 22 tuổi có hiện tượng 'phổi đông đặc', có nguy cơ thiếu thuốc điều trị

Tin y tế 03/06/2021 12:25

Nam bệnh nhân nhiễm Covid-19 22 tuổi ở TP.HCM đang có hiện tượng "phổi đông đặc", giống với BN91. Trước đó, thông tin bệnh nhân này tử vong đã bị Bộ Y tế đã khẳng định là không chính xác.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, nam BN7445 (22 tuổi), từ Long An chuyển đến điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM được các chuyên gia đánh giá tình trạng như BN91 đã được các chuyên gia đầu ngành hội chẩn điều trị sáng 3/6, trong đó lưu ý tình trạng "phổi đông đặc".

Đây là trường hợp nam bệnh nhân được chuyển từ BVĐK Long An lên. Hiện bệnh nhân Covid-19 này đang trong tình trạng rất nặng. Tối nay, sẽ tiến hành chup CT phổi lần nữa để tính đến phương án thay huyết tương cho bệnh nhân hay không.

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là trường hợp bệnh nhân trẻ nhưng có nền béo phì nên nguy cơ cao. Tại buổi hội chẩn, GS.TS Nguyễn Gia Bình cho rằng nếu bệnh nhân này chuyển đến BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM muộn thêm 1 tý sẽ rơi vào chết não, rất may các chuyên gia của BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã cứu được bệnh nhân đến thời điểm này. Các bác sĩ đã can thiệp ECMO tốt, hiện tại cần lưu ý đến tình trạng “phổi đông đặc” của bệnh nhân. Trường hợp này giống y hệt như nam BN91.

Các chuyên gia lưu ý các bác sĩ điều tri tiếp tục thay huyết tương thể tích cao.

Liên quan đến một loại thuốc điều trị cho bệnh nhân này đang có nguy cơ thiếu, các chuyên gia đã đề nghị BV Chợ Rẫy kiểm tra lại nguồn thuốc lưu kho, nếu còn thì điều chuyển hỗ trợ BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

TP.HCM: 4 ca nhiễm COVID-19 ở quán bún đậu tại quận 12 có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng

TP.HCM: 4 ca nhiễm COVID-19 ở quán bún đậu tại quận 12 có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Sau khi phát hiện 1 nhân viên tại quán nhiễm COVID-19, 32 người còn lại cũng được xét nghiệm, kết quả có 3 ca dương tính. 4 ca nhiễm này đều có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 bệnh nhân 22 tuổi bệnh nhân chuyển biến xấu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 13 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại