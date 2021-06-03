Hà Nội: 2 nhân viên y tế bệnh viện Thanh Nhàn mắc Covid-19 khi chăm sóc bệnh nhân

Tin y tế 03/06/2021 11:47

Sáng nay, Bệnh viện Thanh Nhàn vừa ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 là nhân viên y tế. Hai người này mắc bệnh trong quá trình chăm sóc, điều trị trực tiếp cho bệnh nhân Covid-19.

Theo thông tin từ báo Hà Nội Mới, sáng ngày 3/6, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, hai nhân viên y tế này là điều dưỡng của bệnh viện, trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân Covid-19 tại khu khám sàng lọc, cách ly (khu vực đơn nguyên T1) của bệnh viện. Hai điều dưỡng được cách ly riêng biệt cùng ca bệnh Covid-19, do đó, khi có kết quả dương tính không phát sinh thêm trường hợp tiếp xúc.

Hiện, sức khỏe của hai điều dưỡng này hoàn toàn ổn định.

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Đại diện bệnh viện cho hay: "Khi tiếp xúc với người bệnh, hai điều dưỡng này đã trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ. Qua kiểm tra, mọi quy trình thăm khám, cách ly bệnh nhân Covid-19 đều được tuân thủ đầy đủ. Chúng tôi nghi ngờ nhiều đến khả năng, nhân viên y tế có thể nhiễm bệnh trong quá trình cởi bỏ quần áo bảo hộ. Chủng vi rút lưu hành hiện nay siêu lây nhiễm, do đó, chỉ cần sơ suất ở một khâu nào đó khi tháo bỏ quần áo bảo hộ cũng có thể nhiễm bệnh".

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến sáng 3/6, các bệnh viện của thành phố đang điều trị cho 184 F0, trong đó Bệnh viện Bắc Thăng Long điều trị 34 bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang điều trị 131 bệnh nhân, Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị 19 bệnh nhân. Ngoài ra, các bệnh viện này cũng đang chăm sóc cho 163 bệnh nhân nghi ngờ (F1, F2 có triệu chứng).

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