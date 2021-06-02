TP.HCM: 4 ca nhiễm COVID-19 ở quán bún đậu tại quận 12 có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Tin y tế 02/06/2021 17:28

Sau khi phát hiện 1 nhân viên tại quán nhiễm COVID-19, 32 người còn lại cũng được xét nghiệm, kết quả có 3 ca dương tính. 4 ca nhiễm này đều có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết Trung tâm Y tế quận 12 tiếp tục ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Đông Hưng Thuận.

Đây là các trường hợp F2, làm việc chung với BN7426 tại quán Gánh Đậu tại quận 12. BN7426 trước đó được xác định là F1 liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Được biết thời điểm ngày 30/5, quán bún đậu chỉ bán mang đi nên nhân viên trực tiếp làm việc tại quán không nhiều, số còn lại nghỉ và thay ca lẫn nhau. BN7426 thời điểm đó cũng đang nghỉ làm. 

 

Sau khi phát hiện BN7426, quán đã huy động toàn bộ nhân viên đến cách ly tạm thời tại quán và lấy mẫu xét nghiệm rà soát. Ngày 2/6, kết quả xét nghiệm 3 người trong quán dương tính với COVID-19 (đang chờ Bộ Y tế công bố).

COVID-19 1
Quán bún đậu đã được phong tỏa - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ngay khi nhận được thông tin từ HCDC, quận 12 đã tiến hành phong tỏa và phun khử khuẩn khu vực, chuyển các ca dương tính đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. 29 người còn lại trong quán được chuyển đi cách ly tập trung.

Nơi cư trú của 3 ca nghi nhiễm này tại phường Tân Chánh Hiệp, phường Hiệp Thành (quận 12) và huyện Hóc Môn cũng được thông báo để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Quận 12 vẫn đang tiếp tục truy vết và tiến hành lấy mẫu cho tất cả người dân trong khu vực đang phong tỏa liên quan đến quán ăn trên.

TP.Thủ Đức ghi nhận 2 ca nghi nhiễm Covid-19 mới liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng

TP.Thủ Đức ghi nhận 2 ca nghi nhiễm Covid-19 mới liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Tối 1/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) công bố TP.Thủ Đức vừa ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc Covid-19. Đáng nói cả 2 trường hợp đều có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 Bệnh nhân nhiễm Covid-19 Dịch Covid-19 ở TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 13 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại