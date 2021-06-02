TP.HCM: 4 ca nhiễm COVID-19 ở quán bún đậu tại quận 12 có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Sau khi phát hiện 1 nhân viên tại quán nhiễm COVID-19, 32 người còn lại cũng được xét nghiệm, kết quả có 3 ca dương tính. 4 ca nhiễm này đều có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết Trung tâm Y tế quận 12 tiếp tục ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Đông Hưng Thuận.

Đây là các trường hợp F2, làm việc chung với BN7426 tại quán Gánh Đậu tại quận 12. BN7426 trước đó được xác định là F1 liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Được biết thời điểm ngày 30/5, quán bún đậu chỉ bán mang đi nên nhân viên trực tiếp làm việc tại quán không nhiều, số còn lại nghỉ và thay ca lẫn nhau. BN7426 thời điểm đó cũng đang nghỉ làm.

Sau khi phát hiện BN7426, quán đã huy động toàn bộ nhân viên đến cách ly tạm thời tại quán và lấy mẫu xét nghiệm rà soát. Ngày 2/6, kết quả xét nghiệm 3 người trong quán dương tính với COVID-19 (đang chờ Bộ Y tế công bố).

Quán bún đậu đã được phong tỏa - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ngay khi nhận được thông tin từ HCDC, quận 12 đã tiến hành phong tỏa và phun khử khuẩn khu vực, chuyển các ca dương tính đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. 29 người còn lại trong quán được chuyển đi cách ly tập trung.

Nơi cư trú của 3 ca nghi nhiễm này tại phường Tân Chánh Hiệp, phường Hiệp Thành (quận 12) và huyện Hóc Môn cũng được thông báo để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Quận 12 vẫn đang tiếp tục truy vết và tiến hành lấy mẫu cho tất cả người dân trong khu vực đang phong tỏa liên quan đến quán ăn trên.

TP.Thủ Đức ghi nhận 2 ca nghi nhiễm Covid-19 mới liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng Tối 1/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) công bố TP.Thủ Đức vừa ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc Covid-19. Đáng nói cả 2 trường hợp đều có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

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