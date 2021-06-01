TP.Thủ Đức ghi nhận 2 ca nghi nhiễm Covid-19 mới liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Tối 1/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) công bố TP.Thủ Đức vừa ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc Covid-19. Đáng nói cả 2 trường hợp đều có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 1/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) công bố TP.Thủ Đức vừa ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc Covid-19. Cụ thể, 2 trường hợp nghi nhiễm này trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh và phường Hiệp Bình Phước. Cả 2 đều là người tiếp xúc gần của 2 bệnh nhân (BN6904 và BN6905). Trong khi đó, 2 bệnh nhân 6904 và 6905 lại là F1 của BN6787 làm việc tại Công ty IDS, quận Tân Phú. Được biết, BN6787 là F1 của ca bệnh liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Hội thánh truyền giáo Phục Hưng trở thành ổ dịch lớn và nguy hiểm - Ảnh: Bộ Y tế

Ngay khi nhận thông tin, Trung tâm Y tế quận Thủ Đức (cũ) đã tiến hành phong tỏa khu vực liên quan 2 ca nghi nhiễm.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã lấy tổng cộng 2 mẫu đơn và 80 mẫu gộp tại phường Hiệp Bình Chánh và 22 mẫu gộp tại phường Hiệp Bình Phước. Đồng thời, tiến hành khử khuẩn đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lan rộng trên địa bàn.

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