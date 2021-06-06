Bộ Y tế lên tiếng về nguyên nhân tử vong của công nhân ở Bắc Giang sau khi tiêm vắc-xin COVID-19

Tin y tế 06/06/2021 12:12

Sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 được 2 ngày, 1 công nhân tại Bắc Giang đột ngột xuất hiện nhiều triệu chứng xấu phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Mới đây, Bộ Y tế lên tiếng về trường hợp tử vong của nam công nhân này.

Theo thông tin từ VTC News, ông Nguyễn Trọng Khoa, Trưởng Tổ Điều trị, Bộ phận thường trực của Bộ Y tế tại Bắc Giang cho biết, đây là trường hợp trùng hợp ngẫu nhiên sau 2 ngày tiêm vắc-xin là tình trạng xuất huyết não xảy ra trên người có dị dạng mạch máu não.

Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cho thấy có tình trạng tai biến mạch máu não, xét nghiệm đông máu và tiểu cầu cho kết quả bình thường. Ông Khoa nhấn mạnh: "Đây là trường hợp tử vong do xuất huyết não, không liên quan đến vắc-xin COVID-19".

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Ảnh minh họa: Sức khỏe và Đời Sống

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, vào lúc 19h49 ngày 4/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận bệnh nhân Q.V.Đ. (SN 1993, quê Điện Biên, hiện cư trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Bệnh nhân làm việc tại công ty Luxshare, được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 từ ngày 2/6, sau tiêm sức khỏe ổn định.

Anh Đ. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, da tím, đầu chi lạnh, niêm mạc hồng nhạt, đồng tử hai bên giãn 4mm, không có phản xạ ánh sáng. Tim nhịp chậm, mờ, tần số 50 lần/phút. Huyết áp 180/90 mmHg, thông khí phổi giảm hai bên.

Bệnh nhân được chẩn đoán lúc vào viện là hôn mê, theo dõi xuất huyết não, được đặt ống nội khí quản, bóp bóng có oxy, cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Đến 21h10, bệnh nhân hôn mê sâu, các bác sĩ làm sốc điện 2 lần thì xuất hiện nhịp tim trở lại. 30 phút sau, bệnh nhân được chụp CT-scan sọ não, có hình ảnh xuất huyết não kích thước lớn tại bán cầu đại não phải, chảy máu khoang dưới nhện vùng thái dương và tiểu não 2 bên, phù não lan tỏa.

Lúc 10h ngày 5/6, bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy, đồng tử 2 bên giãn 5mm, không có phản xạ ánh sáng, người nhà bệnh nhân ký cam kết xin về. Chẩn đoán lúc ra viện là hôn mê sâu, xuất huyết não diện rộng.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang và các chuyên gia y tế cũng khẳng định, bệnh nhân tử vong không liên quan tới việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19

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