Nóng: TP.HCM phát hiện 3.464 người ở quận Gò Vấp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Sau khi áp dụng quy trình khai báo y tế điện tử, Cơ quan chức năng phát hiện 3.464 trường hợp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao ở quận Gò Vấp.

Theo thông tin từ Zing News, sau 3 ngày triển khai khai báo y tế điện tử cho người ra, vào quận Gò Vấp, chiều 6/6, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và UBND quận Gò Vấp cho biết đã ghi nhận hơn 185.000 lượt khai báo từ người dân.

Thông qua quy trình này, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 3.464 trường hợp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao. Đồng thời, người dân ra, vào quận Gò Vấp cũng được tạo điều kiện di chuyển, tiết kiệm thời gian.

Tiếp nối hiệu quả này, cơ quan liên ngành vạch ra 4 giải pháp hỗ trợ người dân trong thời gian tới. Đó là bố trí lực lượng tình nguyện viên gần các chốt kiểm soát, giúp các trường hợp gặp khó khăn khi khai báo y tế điện tử.

Kế đến, ngành chức năng sẽ triển khai kết nối WiFi nhằm hỗ trợ việc thực hiện khai báo y tế cũng như xác nhận thông tin khai báo của người dân.

Khai báo y tế điện tử - Ảnh: VinMec

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và tránh ùn tắc tại các chốt kiểm soát quận Gò Vấp, chính quyền địa phương tuyên truyền đến từng khu phố để người dân thực hiện khai báo y tế điện tử tại nhà.

Cuối cùng, chính quyền khuyến cáo người dân khai báo trên hệ thống khai báo y tế điện tử của thành phố và lưu kết quả (mã QR được cấp) để chỉ cần xuất trình mã QR này khi đến các chốt kiểm soát.

Trường hợp người dân không thể khai báo, có thể nhờ người khai báo hộ và thông báo họ tên, số điện thoại đã dùng trên tờ khai cho nhân viên kiểm soát.

Từ đó, cơ quan liên ngành đánh giá với cách khai báo thủ công trên giấy như trước đây, việc truy vết nhanh các trường hợp nghi nhiễm là không thể. Cách khai báo cũ còn ảnh hưởng không nhỏ đến công tác sàng lọc.

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