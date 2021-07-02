Sáng nay (2/7), BN 16340 mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trưa 2/7, Sở Y tế Đồng Tháp vừa có báo cáo nhanh 1 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc vào sáng cùng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, đó là bệnh nhân nữ (81 tuổi, mang mã số BN16340, ngụ phường 1, TP.Sa Đéc) nhập viện lúc 8h30 ngày 8/6 tại Khoa Nội C của Bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Bệnh nhân này được chẩn đoán bệnh viêm phổi, suy thượng thận cấp, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, tim thiếu máu cục bộ.

Từ ngày 8 - 25/6 bệnh nhân tỉnh nhưng than mệt, được điều trị thuốc, hỗ trợ hô hấp qua ô xy mũi. Đến ngày 26/6, bệnh nhân được test nhanh kháng nguyên dương tính COVID-19.

Đến 20h ngày 27/6, kết quả RT-PCR xác định nhiễm COVID-19 và được chuyển khu điều trị cách ly. Bệnh nhân ăn kém, suy kiệt, khó thở, X-quang phổi có tình trạng viêm phổi hình kính mờ 2 bên. Sau đó tình trạng nặng dần, huyết áp tụt. Qua đó, Bệnh viện đa khoa Sa Đéc kết nối hội chẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM bổ sung điều trị theo góp ý của tuyến trên, tuy nhiên tình trạng bệnh nhân không cải thiện.

Đến 2h sáng ngày 2/7, bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán bệnh nhân tử vong là do suy hô hấp, viêm phổi nặng, đái tháo đường type 2, suy thượng thận cấp, tăng huyết áp, mắc COVID-19. Bệnh viện đã xử lý theo quy trình bệnh nhân mắc COVID-19.

Đây là ca mắc bệnh COVID-19 có nhiều bệnh nền tử vong đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

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