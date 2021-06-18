Nóng: Ca tử vong liên quan đến COVID-19 thứ 62 là bệnh nhân nữ ở An Giang

Tin y tế 18/06/2021 17:05

Bệnh nhân COVID-19 thứ 62 tử vong ở Việt Nam là nữ, 71 tuổi, ở An Giang. Bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 18/6, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo về ca tử vong số 62: BN8217, nữ, 71 tuổi, có địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

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Ảnh minh họa: Internet

Tiền sử: bệnh nhân mắc lao phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 đã hơn 10 năm.

Ngày 2/6, bệnh nhân nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, cùng con gái và cháu ngoại, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được đưa vào điều trị tại Trung tâm Y tế Bến Cầu trong tình trạng mệt, tiếp xúc chậm, đau tức ngực, với chẩn đoán: Viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển.

Ngày 11/6, bệnh nhân được can thiệp đặt nội khí quản, thở máy, hồi sức tích cực, chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên do tình trạng nhiễm trùng tiến triển nhanh, tình trạng suy hô hấp nặng lên trên bệnh lý nền nặng nên bệnh nhân đáp ứng điều trị rất kém, bệnh nhân tử vong ngày 14/6.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh lao phổi cũ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Nóng: Bệnh nhân COVID-19 thứ 54 tử vong

Nóng: Bệnh nhân COVID-19 thứ 54 tử vong

Trưa nay, có thông báo ca tử vong COVID-19 số 54 là bệnh nhân nam, 51 tuổi ở Hưng Yên có tiền sử viêm gan nhiễm độc theo dõi do thuốc nam, xơ gan điều trị nhiều đợt.

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