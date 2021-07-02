Bình Thuận: 500 bệnh nhân và người nhà chui lỗ, leo tường cao 2m để trốn khỏi bệnh viện

Tin y tế 02/07/2021 15:53

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, 500 người leo rào, chui lỗ trốn khỏi bệnh viện đều đã có kết quả âm tính sau nhiều lần xét nghiệm Covid - 19.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin gần 500 bệnh nhân và người nuôi bệnh chui lỗ, vượt rào để trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Theo báo Tiền Phong, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thống kê lại đã có khoảng 300 bệnh nhân và 200 người nuôi bệnh trốn về nhà. Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc bệnh viện cho biết: "Theo dự kiến, sáng 2/7, họ mới được về, nhưng do quá nôn nóng, bà con đã kéo nhau vượt rào".

Trước đó, tối 23/6, nữ bác sĩ khoa Sản được phát hiện dương tính Covid - 19. Bệnh viện đa khoa Bình Thuận quyết định phong tỏa toàn bộ khoa Sản và ngừng tiếp nhân bệnh nhân từ 0h ngày 24/6. Gần 1.600 người kể cả nhân viên y tế "nội bất xuất ngoại bất nhập" để thực hiện truy vết, xét nghiệm.

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 Hình ảnh 500 người bệnh và người nhà chui lỗ, leo rào trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận - Ảnh: VnExpress

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đến 0h ngày 1/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã hết thời hạn đóng cửa theo thông báo số 9 nên rạng sáng 1/7, hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thu xếp đồ đạc, rời phòng điều trị xuống sân bệnh viện yêu cầu xuất viện. Ban giám đốc và gần như toàn bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận phải xuống sân, động viên, thuyết phục mọi người trở về phòng điều trị và hứa chậm nhất trong trưa 1/7 sẽ giải quyết yêu cầu của bà con.

Đến chiều 1/7, rất nhiều bệnh nhân và người nhà đã tìm mọi cách ra khỏi bệnh viện. Một số người bắt đầu chui lỗ tường rào bị mục gần nhà gửi xe của bệnh viện. Họ mang theo áo quần và đồ đạc, thoát ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

Sau đó, nhiều người khác trèo lên tường rào cao khoảng 2m để thoát ra bất chấp sự khuyên ngăn của lực lượng bảo vệ. Ban giám đốc bệnh viện phải vận động, giải thích rõ về nguy cơ lây lan dịch bệnh, mãi đến khuya tình hình mới ổn định.

Theo bác sĩ Thành, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết khoảng 300 bệnh nhân và 200 người nuôi bệnh trốn về nhà đã được xét nghiệm nhiều lần có kết quả âm tính và trong ngày 2/7 sẽ có danh sách gửi về nơi cư trú để địa phương áp dụng cách ly đủ 14 ngày theo quy định. Do đó, nguy cơ về nguồn lây không đáng ngại. "Trong đêm, chúng tôi đã báo cáo Sở Y tế gửi thông báo và danh sách tất cả người trốn về để địa phương nắm và quản lý", Giám đốc bệnh viện nói.

Sở Y tế Bình Thuận trong đêm đã phát đi thông báo khẩn, cho biết bệnh nhân dù đủ điều kiện xuất viện và thân nhân (ngoại trừ khoa Sản) đã có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi ra viện 24 giờ, khi về địa phương, phải tiếp tục cách ly tại nhà cho đủ 14 ngày (tính từ 24/6 đến hết 7/7).

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 Bệnh viện Đa Khoa Bình Thuận đã ngưng tiếp nhận bệnh nhân tới khám, chữa bệnh - Ảnh: VnExpress

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã ngưng tiếp nhận người bệnh đến khám, chữa bệnh cho đến khi có thông báo mới. Hiện bệnh viện còn quản lý hơn 1.100 người, gồm: bệnh nhân, người nuôi bệnh và nhân viên y tế. Trong đó, 5 ca dương tính đang nằm cách ly điều trị. Riêng khu vực khoa Sản đang phong tỏa nghiêm ngặt, có 77 người bệnh, 84 thân nhân và 54 trẻ sơ sinh. Các kết quả xét nghiệm số này trong những ngày qua đều âm tính, sức khỏe ổn định.  

Hiện tại, Bình Thuận ghi nhận 14 ca mắc Covid-19, trong đó có một trẻ sơ sinh. TP Phan Thiết, hai huyện Tuy Phong và Hàm Thuận Bắc đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Theo VnEpress, nữ bác sĩ dương tính ở bệnh viện 38 tuổi. Đồng thời, trang này thông tin, tường rào của bệnh viện này cao khoảng 2 m nhưng nhiều người vẫn bất chấp leo rào để thoát ra mặc sự khuyên ngăn của lực lượng bảo vệ.

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