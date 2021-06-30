Sau đợt thí điểm ở TP.HCM, Bộ Y tế sẽ xem xét cách ly F1 tại nhà trên toàn quốc

Xã hội 30/06/2021 17:26

Sau khi hoàn tất đánh giá việc thí điểm cách ly F1 tại nhà ở TP.HCM, Bộ Y tế sẽ dựa trên thực tế để sửa đổi, bổ sung và áp dụng chính thức trên toàn quốc.

Theo thông tin từ Zing News, mới đây, bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế), cho hay thời gian tới, trên cơ sở đánh giá thí điểm tại TP.HCM, bộ sẽ xin ý kiến các cơ quan, địa phương để quyết định việc áp dụng hướng dẫn này trên phạm vi toàn quốc.

Cụ thể, Bộ Y tế và UBND TP.HCM sẽ tổng kết những điểm vướng mắc, thiếu sót, chưa phù hợp thực tế để sửa đổi, bổ sung hướng dẫn và áp dụng chính thức.

Theo bà Hương, quy định cách ly F1 tại nhà có thể giúp giảm tải cho các khu vực cách ly tập trung. Bà nhận định: "Điều này cũng giúp F1 giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong các cơ sở bị quá tải hoặc khu cách ly được cải tạo từ trường học, văn phòng phải sử dụng nhà vệ sinh chung không đạt yêu cầu phòng, chống dịch. Ngoài ra, cách ly tại nhà còn tạo điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho những người này".

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Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế khuyến cáo chính quyền địa phương phải giám sát chặt chẽ F1 cách ly tại nhà. Trong bối cảnh biến chủng virus mới có khả năng lây lan nhanh, F1 không tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch có thể làm lây nhiễm nCoV cho gia đình và cộng đồng.

Ngoài ra, với những nơi có nhiều F1 và rải rác trên địa bàn, địa phương phải bố trí nhiều cán bộ y tế hơn để theo dõi, giám sát.

Về điều kiện nơi ở để F1 cách ly phải là nhà ở riêng biệt (biệt thự, nhà ở liền kề, nhà ở độc lập); có phòng riêng khép kín, tách biệt với khu sinh hoạt gia đình, bà Hương cho biết với biến chủng virus mới, nguy cơ lây nhiễm cho các thành viên trong gia đình là rất lớn. Vì vậy, nhà cách ly phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong quá trình cách ly.

Ngoài ra, đại diện Bộ Y tế cũng cho biết điều này tương tự hướng dẫn cách ly tại nhà đối với trẻ em dưới 12 tuổi được áp dụng từ tháng 2.

Sau 4 tháng thực hiện hướng dẫn này, cơ quan chức năng nhận thấy mọi điều kiện đều khả thi, không xảy ra lây nhiễm và chưa địa phương nào phản ánh về khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện.

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