Nhiều trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại quận 11 phong tỏa, ngừng tiếp dân vì cán bộ nhiễm COVID-19

Xã hội 30/06/2021 14:00

Sau khi xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 là cán bộ, công an, nhiều cơ quan nhà nước tại quận 11 đã tiến hành phong tỏa, ngừng tiếp dân để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo thông tin từ Zing News, trưa 30/6, Chủ tịch UBND quận 11 Trần Phi Long cho biết trụ sở UBND và Quận ủy quận 11 vừa bị phong tỏa vì phát hiện ca nhiễm COVID-19 là cán bộ quận.

Theo thông tin từ Vnexpress ca bệnh mới phát hiện là Phó chủ tịch UBND quận. Người này có kết quả dương tính sau khi làm nhiệm vụ tại điểm tiêm ngừa ở Nhà thi đấu Phú Thọ.

Hiện, toàn bộ 150 cán bộ, công chức của UBND quận được lấy mẫu xét nghiệm, ở lại cơ quan. Sau khi có kết quả xét nghiệm, những trường hợp F2 được về nhà, F1 cách ly ở trụ sở quận 14 ngày.

Về vấn đề giải quyết hồ sơ thủ tục cho người dân, quận sẽ thực hiện trực tuyến. Riêng việc trả hồ sơ trực tiếp cho người dân vẫn được thực hiện vì bộ phận này nằm tách biệt bên ngoài, không liên quan các bộ phận khác.

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UBND quận 11 - Ảnh minh họa: Vnexpress

Cũng trong trưa 30/6, thông tin từ Zing News cho biết thêm, UBND phường 12 quận 11, TP.HCM xác nhận có ca dương tính nCoV là cán bộ công an phường. Người này trực tại trụ sở công an phường và có triệu chứng khô họng, nhức đầu, sốt vào 17h ngày 27/6 nên được cho về nhà.

Ngày 28/6, cán bộ công an phường 12 đến Bệnh viện quận 11 kiểm tra nhanh Covid-19 và cho kết quả PCR dương tính SAR-CoV-2 sáng 29/6.

Ngành y tế xác định bước đầu ca bệnh có 27 F1 và đang tiếp tục truy vết. Ngay khi phát hiện trường hợp cán bộ nhiễm nCoV, trụ sở Công an phường 12, quận 11, cũng phát thông báo ngừng tiếp dân.

Tính từ 27/4 đến tối 29/6, TP.HCM ghi nhận 3.591 ca mắc mới. Nơi đây trở thành địa phương có số ca mắc cao thứ 2 cả nước, sau Bắc Giang.

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