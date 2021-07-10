Hình ảnh nghĩa tình: Người dân Quảng Bình gom nông sản, thực phẩm hỗ trợ người dân Sài Gòn

Xã hội 10/07/2021 11:59

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, người dân Quảng Bình rủ nhau gom nông sản hỗ trợ bà con Sài Gòn sau khi nghe tin thành phố giãn cách chống dịch.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, người dân Quảng Bình rủ nhau gom nông sản hỗ trợ bà con Sài Gòn sau khi nghe tin thành phố giãn cách chống dịch.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, từ khi nghe thông tin TP.HCM thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid - 19, bà con nơi rốn lũ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bàn nhau nhà ai có gì góp nấy gửi vào hỗ trợ bà con Sài Gòn chống dịch.

ho tro ba con sai gon chong dich
 Cụ già san sẻ đôi phần nông sản của gia đình cho bà con TP.HCM - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Với tinh thần "Của ít lòng nhiều", trong khuôn viên một ngôi chùa ở làng Văn Vận, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, người dân nơi đây mỗi người một ít, nhà có rau thì góp rau, có gạo góp gạo, chẳng mấy chốc đã chất đầy nông sản... Thậm chí, có em bé gầy rộc, chân sáo vác bao gạo đến, có những người già sẻ đôi phần nông sản của gia đình mang sang. Những nông sản quê từ bao gạo đến trái ớt, trái cà, trái bí… đều được người dân chia sẻ.

ho tro ba con sai gon chong dich
 Nông sản được người dân phân loại để gửi đi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
ho tro ba con sai gon chong dich
 Những em bé vác gạo gửi tặng cô chú trong thành phố - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sư cô Trung Thanh, người kết nối để đưa nông sản của người dân vào TP.HCM, chia sẻ với báo Tuổi Trẻ số thực phẩm này sẽ được trao đến những bếp nấu thiện nguyện, những gian hàng 0 đồng cho bà con vùng cách ly tại TP.HCM.

ho tro ba con sai gon chong dich
 Những bao hàng đầy ắp tình đoàn kết - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sư cô nói thêm: "Kẻ ít người nhiều với tinh thần tương thân tương ái, ai cũng đồng lòng cùng hướng về TP.HCM để động viên người dân thêm niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Xin gửi chút tình của người miền Trung đáp tấm chân tình của người miền Nam năm ngoái đã giúp đỡ miền Trung trong trận lũ lịch sử".

ho tro ba con sai gon chong dich
Chị em phụ nữ Quảng Bình làm muối ruốc sả hỗ trợ bà con lao động khó khăn ở Sài Gòn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ  

Không chỉ góp hàng nông sản, người dân ở các xã Hải Ba, Hải Trường… của huyện Hải Lăng và một số xã của huyện Triệu Phong, các chị em phụ nữ còn cùng nhau làm hàng trăm hũ muối ruốc sả để hỗ trợ bà con lao động khó khăn xa quê đang bị kẹt lại vì dịch ở Sài Gòn.

ho tro ba con sai gon chong dich
 Bà con Quảng Bình mỗi người một ít nông sản nhà để gửi vào TP.HCM - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Khi nhìn thấy những hình ảnh ấm lòng ấy, nhiều người tại Sài Gòn không khỏi xúc động. Chị Trương Thị Nghĩa chia sẻ: "Tôi là người con xa quê, đang ở trong khu cách ly quận Gò Vấp. Nhìn những hình ảnh này tôi rưng rưng nước mắt. Bà con miền Trung nghèo vật chất nhưng quá giàu tình cảm".

Anh Dương Phước bày tỏ: "Nhìn những hình ảnh này thật ấm lòng, chỉ có tình người với nhau, cảm ơn vì đã được sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam, nơi mà những yêu thương luôn đáp lại những yêu thương".

ho tro ba con sai gon chong dich
Đoàn thanh niên Quảng Bình đóng hàng hỗ trợ người dân Sài Gòn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Chị Trần Thị Thu, bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, cho biết Tỉnh đoàn cũng đang kết nối đơn vị vận chuyển, kêu gọi thêm những tấm lòng của tỉnh nhà, gom yêu thương gửi vào TP.HCM.

"Mỗi khi miền Trung lũ lụt thì các nơi đổ về cứu trợ, giúp đỡ. Không ít chuyến hàng nặng trĩu từ TP.HCM ra, nên khi nghe nơi đây gặp khó khăn dịch bệnh, người dân ai cũng nóng lòng được sẻ chia tình nghĩa đồng bào. Chúng tôi sẽ kết nối để vận chuyển tấm lòng của bà con đến TP.HCM sớm nhất có thể. Dẫu biết sự hỗ trợ này là rất nhỏ nhưng lớn hơn hết ở tấm lòng của bà con", chị Thu chia sẻ.

Xôn xao clip 2 bó rau giá 100 ngàn đồng ở vỉa hè quận Gò Vấp

Xôn xao clip 2 bó rau giá 100 ngàn đồng ở vỉa hè quận Gò Vấp

Chưa rõ thực hư clip này được ghi lại vào thời điểm nào, song nó đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bởi mức giá đắt đỏ của bó rau. 

Xem thêm
Từ khóa:   Hỗ trợ Chống dịch Miền Trung tặng quà TPHCM

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 6 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1