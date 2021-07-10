Hình ảnh nghĩa tình: Người dân Quảng Bình gom nông sản, thực phẩm hỗ trợ người dân Sài Gòn

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, từ khi nghe thông tin TP.HCM thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid - 19, bà con nơi rốn lũ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bàn nhau nhà ai có gì góp nấy gửi vào hỗ trợ bà con Sài Gòn chống dịch .

Sư cô Trung Thanh, người kết nối để đưa nông sản của người dân vào TP.HCM, chia sẻ với báo Tuổi Trẻ số thực phẩm này sẽ được trao đến những bếp nấu thiện nguyện, những gian hàng 0 đồng cho bà con vùng cách ly tại TP.HCM.

Với tinh thần "Của ít lòng nhiều", trong khuôn viên một ngôi chùa ở làng Văn Vận, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, người dân nơi đây mỗi người một ít, nhà có rau thì góp rau, có gạo góp gạo, chẳng mấy chốc đã chất đầy nông sản... Thậm chí, có em bé gầy rộc, chân sáo vác bao gạo đến, có những người già sẻ đôi phần nông sản của gia đình mang sang. Những nông sản quê từ bao gạo đến trái ớt, trái cà, trái bí… đều được người dân chia sẻ.

Những bao hàng đầy ắp tình đoàn kết - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sư cô nói thêm: "Kẻ ít người nhiều với tinh thần tương thân tương ái, ai cũng đồng lòng cùng hướng về TP.HCM để động viên người dân thêm niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Xin gửi chút tình của người miền Trung đáp tấm chân tình của người miền Nam năm ngoái đã giúp đỡ miền Trung trong trận lũ lịch sử".

Chị em phụ nữ Quảng Bình làm muối ruốc sả hỗ trợ bà con lao động khó khăn ở Sài Gòn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Không chỉ góp hàng nông sản, người dân ở các xã Hải Ba, Hải Trường… của huyện Hải Lăng và một số xã của huyện Triệu Phong, các chị em phụ nữ còn cùng nhau làm hàng trăm hũ muối ruốc sả để hỗ trợ bà con lao động khó khăn xa quê đang bị kẹt lại vì dịch ở Sài Gòn.

Bà con Quảng Bình mỗi người một ít nông sản nhà để gửi vào TP.HCM - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Khi nhìn thấy những hình ảnh ấm lòng ấy, nhiều người tại Sài Gòn không khỏi xúc động. Chị Trương Thị Nghĩa chia sẻ: "Tôi là người con xa quê, đang ở trong khu cách ly quận Gò Vấp. Nhìn những hình ảnh này tôi rưng rưng nước mắt. Bà con miền Trung nghèo vật chất nhưng quá giàu tình cảm".

Anh Dương Phước bày tỏ: "Nhìn những hình ảnh này thật ấm lòng, chỉ có tình người với nhau, cảm ơn vì đã được sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam, nơi mà những yêu thương luôn đáp lại những yêu thương".

Đoàn thanh niên Quảng Bình đóng hàng hỗ trợ người dân Sài Gòn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Chị Trần Thị Thu, bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, cho biết Tỉnh đoàn cũng đang kết nối đơn vị vận chuyển, kêu gọi thêm những tấm lòng của tỉnh nhà, gom yêu thương gửi vào TP.HCM.

"Mỗi khi miền Trung lũ lụt thì các nơi đổ về cứu trợ, giúp đỡ. Không ít chuyến hàng nặng trĩu từ TP.HCM ra, nên khi nghe nơi đây gặp khó khăn dịch bệnh, người dân ai cũng nóng lòng được sẻ chia tình nghĩa đồng bào. Chúng tôi sẽ kết nối để vận chuyển tấm lòng của bà con đến TP.HCM sớm nhất có thể. Dẫu biết sự hỗ trợ này là rất nhỏ nhưng lớn hơn hết ở tấm lòng của bà con", chị Thu chia sẻ.