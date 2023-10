Trước đó báo Vietnamnet đưa tin, một người đàn ông mất tích bí ẩn khi đi đòi nợ. Người mất tích là ông C. (SN 1974, trú Gia Lộc, Hải Dương). Theo chia sẻ từ phía gia đình ông C., vào lúc 9h ngày 28/11/2020, ông lái ô tô màu đen hiệu Mazda CX5, BKS.34A.29870 từ nhà đến TP Hải Dương để đòi nợ. Đến tối vẫn chưa trở về nhà, gia đình đã đi tìm nhưng không thấy. Lo lắng cho con, gia đình ông C. đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Theo báo Lao Động, sáng 6/7, một lãnh đạo phường Bình Hàn (TP.Hải Dương) cho biết, C.T.N. - công dân sinh sống trên địa bàn phường vừa được công an đưa đi do có liên quan đến việc một người đàn ông ở thị trấn Gia Lộc mất tích bất thường.