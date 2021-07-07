Nghi án mất tích bí ẩn ở Hải Dương khi đi đòi nợ: Một người được công an đưa đi, là người có tri thức, ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn chống dịch bệnh

Xã hội 07/07/2021 09:01

Đại diện của lãnh đạo phường Bình Hàn cho biết một công dân sinh sống trên địa bàn vừa bị công an đưa đi nghi có liên quan đến việc người đàn ông mất tích bất thường.

Trước đó báo Vietnamnet đưa tin, một người đàn ông mất tích bí ẩn khi đi đòi nợ. Người mất tích là ông C. (SN 1974, trú Gia Lộc, Hải Dương). Theo chia sẻ từ phía gia đình ông C., vào lúc 9h ngày 28/11/2020, ông lái ô tô màu đen hiệu Mazda CX5, BKS.34A.29870 từ nhà đến TP Hải Dương để đòi nợ. Đến tối vẫn chưa trở về nhà, gia đình đã đi tìm nhưng không thấy. Lo lắng cho con, gia đình ông C. đã làm đơn trình báo cơ quan công an. 

Theo báo Lao Động, sáng 6/7, một lãnh đạo phường Bình Hàn (TP.Hải Dương) cho biết, C.T.N. - công dân sinh sống trên địa bàn phường vừa được công an đưa đi do có liên quan đến việc một người đàn ông ở thị trấn Gia Lộc mất tích bất thường.

Trước đó, vào ngày 5/7, trao đổi với Lao Động, đại diện tổ dân phố số 2 khu 7 phường Bình Hàn (TP.Hải Dương) cho biết, mấy ngày gần đây, cơ quan công an nhiều lần lui tới 1 căn nhà trên đường Nguyễn Thượng Mẫn.

Cũng theo vị này, căn nhà này của vợ chồng anh T.B. (trú tại TP.Hải Dương) cho khách thuê buôn bán. Đầu năm 2020, chủ nhà cho vợ chồng C.T.N. thuê để mở hiệu thuốc. Sau khi thuê khoảng 8 tháng, đến cuối năm 2020 thì vợ chồng N. trả nhà, chuyển đi. Vợ chồng N. chủ yếu thuê nhân viên, thỉnh thoảng ghé qua, ít khi tiếp xúc với người dân ở tổ dân phố.

Sau khi vợ chồng N. trả nhà, người thuê căn nhà mới là chị P. thuê lại để mở cửa hàng thời trang, hợp đồng 6 tháng, đến 10/7 này tròn 4 tháng. Sau khi có thông tin trên mạng xã hội, chị P. cũng ít lui tới cửa hàng hơn.

Trao đổi với báo Lao Động, đại diện tổ dân phố cho biết ngày 3/7, vị này được mời đến để làm chứng quá trình làm việc của cơ quan công an tại ngôi nhà trên. Trong ngày đó, C.T.N. được công an đưa về nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, N. bị xích tay.

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 Một người dân sống gần căn nhà ở đường Nguyễn Thượng Mẫn cho biết mấy ngày gần đây công an thường xuyên lui tới căn nhà - Ảnh: Báo Lao Động

Một người dân sống gần căn nhà trên Nguyễn Thượng Mẫn cho biết, sau khi vợ chồng N. dọn đi, người này được chủ căn nhà thuê để dọn dẹp căn nhà trước khi đón chủ mới. Thời điểm cửa hàng thời trang dọn về đây, ông này cũng được thuê để dọn dẹp nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Đến khi nghe thông tin lan truyền về vụ việc, ông không khỏi sợ hãi.

Báo Lao Động đưa tin, ông N.T.N - đại diện khu dân cư 17 phường Bình Hàn, nơi vợ chồng C.T.N. sinh sống cho biết, ngày 1/7, Công an tỉnh Hải Dương xuống địa bàn làm việc với anh C.T.N. và đưa anh này đi. Đến khoảng 10h sáng 3/7, công an đến 1 căn nhà trên Điện Biên Phủ đọc lệnh khám nhà, tiến hành khám xét đến khoảng hơn 14h cùng ngày. Đại diện khu dân cư có ký vào biên bản khám xét. 

Cũng theo đại diện khu dân cư, C.T.N. là con trai trong một gia đình sinh sống trên địa bàn dân cư đã lâu. Vợ chồng N. sống cùng bố mẹ, là những người có học vấn, chưa từng có tiền án, tiền sự. Mới đây, khi địa phương bùng phát dịch, vợ chồng N. còn tham gia ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn.

Hé lộ 2 manh mối quan trọng trong vụ người đàn ông đi đòi nợ mất tích bí ẩn 7 tháng trời

Hé lộ 2 manh mối quan trọng trong vụ người đàn ông đi đòi nợ mất tích bí ẩn 7 tháng trời

Hai manh mối quan trọng mà cơ quan công an đang tiến hành tập trung điều tra là Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (Đại Kim, Hoàng Mai) nơi cơ quan công an tìm thấy chiếc xe của ông C. và căn nhà trên nhà mặt phố Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP. Hải Dương). 

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