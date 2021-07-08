NÓNG: Công an vào cuộc điều tra nghi vấn đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 'lọt' ra ngoài

Trước thông tin đề thi môn Toán bị "lọt" ra ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Chiều ngày 7/7, cộng đồng mạng xôn xao về việc đề thi môn Toán nghi bị lộ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 dù đang ở trong giờ thi.

Hình ảnh đề thi môn Toán nghi bị lộ đề khi đang trong giờ làm bài - Ảnh: Internet

Báo Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 15h50, ngày 7/7 (vẫn trong thời gian thí sinh làm bài thi), một tài khoản đã bình luận một hình ảnh được cho là đề thi môn Toán: "Giải giùm bé nhà em câu 36, 38, 40, 41 với ạ. Gấp ạ". Điều đáng nói là hình ảnh được chụp vẫn được đặt trên bàn phòng thi và còn nguyên số báo danh lẫn phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh đó.

Đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 được cho là bị lọt ra ngoài, còn có cả mã đề thi và số báo danh - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, chia sẻ với báo Tiền Phong, Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, khi có thông tin trên mạng xã hội, Ban chỉ đạo thi Quốc gia đã nắm bắt và đã phối hợp với cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Cũng theo ông Trinh, từ trước đến nay luôn có tình trạng làm nhiễu thông tin, sửa ngày, sửa giờ khi tung đề thi lên mạng trước mỗi kỳ thi. Vì vậy, Ban chỉ đạo thi quốc gia đã phối hợp cùng cơ quan công an để điều tra, xác minh. Ông Trinh nói thêm: "Khi nào có kết quả, Ban chỉ đạo thi sẽ thông tin cụ thể".

Hiện tại, vụ việc nghi làm lộ đề thi môn Toán dù đang trong giờ làm bài vẫn khiến dư luận đặc biệt chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-nghi-van-de-thi-mon-toan-ky-thi-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-2021-lot-ra-ngoai-411641.html