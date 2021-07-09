Xôn xao clip 2 bó rau giá 100 ngàn đồng ở vỉa hè quận Gò Vấp

Xã hội 09/07/2021 12:31

Chưa rõ thực hư clip này được ghi lại vào thời điểm nào, song nó đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bởi mức giá đắt đỏ của bó rau. 

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 Tiệm rau bên lề đường trong clip - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau clip ghi lại cảnh mua rau của một tiệm ven đường. Khi được báo giá bó rau, người mua "ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa" vì 1 bó rau có giá 50 ngàn đồng, 2 bó 100 ngàn đồng.

Có người còn mạnh dạn trả xuống 15 ngàn đồng nhưng có vẻ không thành công. 

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2 bó rau với giá 100 ngàn đồng khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Cắt từ clip NV

Chủ đoạn clip chia sẻ, cửa hàng bán rau này được cho là nằm trên quận Gò Vấp, TP.HCM. Theo ý kiến đồn đoán của cư dân mạng, một số tiểu thương đã lợi dụng việc mọi người đổ đi mua đồ tích trữ để tranh thủ tăng giá.

Phía dưới bài đăng nhiều bình luận chỉ trích người bán hàng bất chấp kiếm lời. Không ít người khuyên nên đến siêu thị hoặc trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa có niêm yết giá rõ ràng để tránh bị “hét giá”.

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 Nhiều người bức xúc với hành động buôn bán chụp giật của người bán hàng - Ảnh: FBNV

Hiện nay, trước người dân đi tích trữ đồ tăng đột biến, theo VNexpress, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, hiện hàng hoá đã được cung ứng bình ổn và một số đơn vị dự trữ gấp 3 lần bình thường. Trong khi nhu cầu thực tế ngày thường của người dân chỉ khoảng 5.000-6.000 tấn, mức dự trữ hiện tại là hơn 120.000 tấn. "Người dân không phải lo lắng trong bất cứ tình huống dịch nào", ông nói.

Không chỉ nguồn hàng dự trữ dồi dào, các kênh phân phối cũng trải rộng để đáp ứng trong mọi trường hợp. Hiện TP.HCM vẫn có hơn 110 chợ truyền thống hoạt động, kèm theo là 106 siêu thị, 2.469 siêu thị mini và 28.700 cửa hàng tiện lợi. Bên cạnh đó, tại các quận huyện cũng bổ trợ kênh bán hàng online, đi chợ giúp cho người lớn tuổi với sự hỗ trợ của hội phụ nữ, hội thanh niên...

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 Chính quyền TP.HCM đang cố gắng đảm bảo nguồn cung thực phẩm và bình ổn giá trong thời gian giãn cách toàn thành phố - Ảnh: VnExpress

Có thể thấy, chính quyền TP.HCM đang tập trung đảm bảo nguồn cung thực phẩm cũng như bình ổn giá trong thời gian thực hiện giãn cách toàn thành phố. Do đó, mọi người không nên tập trung tích trữ hàng hóa quá nhiều, vừa dễ lây lan dịch bệnh, vừa tạo cơ hội cho gian thương trục lợi.

Dù chưa rõ thực hư sự việc và thời điểm chính xác quay clip trên nhưng mức giá cho những bó rau xanh vẫn khiến dư luận xôn xao.

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