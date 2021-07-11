Tình tiết mới vụ bác sĩ chở thi thể nâng ngực về trại hòm: Chồng tiết lộ vợ vốn khỏe mạnh, chưa từng đi làm đẹp

Xã hội 11/07/2021 07:19

Chồng của nạn nhân trong vụ bác sĩ chở thi thể cô gái nâng ngực tử vong đến trại hòm đã lo xong hậu sự cho vợ.

Vừa qua, vụ việc chủ phòng khám ở TP.HCM cùng con chở thi thể cô gái đến một trại hòm ở Trà Vinh nhờ trại hòm khâm liệm khiến dư luận xôn xao. Nạn nhân là chị N.T.T. (30 tuổi, tạm trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM). 

Dân Trí đưa tin, theo lời khai ban đầu của ông H. chị T tới phòng khám của ông H. nâng ngực hôm 3/7. Trong quá trình phẫu thuật, cô gái này tím tái, khó thở rồi tử vong. Đêm ngày 4/7, ông H. cùng con gái 17 tuổi đưa thi thể nạn nhân lên ô tô chở về tỉnh Trà Vinh theo thông tin giấy tờ lấy được trên người nạn nhân. Khoảng 22h30 cùng ngày, Công an tỉnh Trà Vinh nhận tin báo của chủ cửa hàng bán quan tài (trại hòm) ở xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè về việc có 2 người từ TP.HCM lái ô tô chở thi thể một cô gái đến nhờ khâm liệm và mai táng.

Công an Trà Vinh đã vào cuộc và xác định, 2 người đi ô tô là Phan Đ. H. (SN 1962) và con gái ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM. Tiếp đó, sự việc được chuyển cho Công an TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền.

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 Căn nhà nơi xảy ra vụ nâng ngực chết người - Ảnh: Tuổi trẻ

Cũng theo Dân Trí, ngày 10/7, gia đình đã lo xong hậu sự cho chị T. Anh A. (chồng nạn nhân) cho biết), vợ chồng anh đi làm thuê, tạm trú tại TP.HCM cùng 2 con nhỏ, bé nhỏ mới 19 tháng tuổi. Chị T. vốn khỏe mạnh không có bệnh lý, chưa từng đi làm đẹp. Trước khi đi phẫu thuật thẩm mỹ chị T. không trao đổi cho chồng biết.

Sau khi sự việc xảy ra thì phía gia đình ông H. có điện thoại chia buồn, xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Cũng theo chồng chị T. thì về dân sự anh yêu cầu bồi thường mai táng phí, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ tới khi đủ 18 tuổi.

Theo chồng của chị T., gia đình không muốn đẩy vụ việc đi quá xa nên mong vụ việc không phải xử lý theo hướng án hình sự (nếu phát sinh). Tuy nhiên, anh A. tỏ ra bức xúc vì sau khi sự việc xảy ra thì ông H. không thông báo cho gia đình bị hại biết sự việc mà tự đưa thi thể về Trà Vinh nhờ trại hòm mai táng. Sau khi lo xong hậu sự cho vợ tại Trà Vinh, anh A. đã đưa 2 con về tỉnh Hậu Giang sinh sống. Được biết, hiện ông H. đã bị giam giữ và phía gia đình đang đi vay mượn để bồi thường cho bị hại.

Theo VnExpress, sau nhiều giờ làm việc với cơ quan điều tra, chủ phòng khám thừa nhận đã phẫu thuật làm chết cô gái. Bước đầu, ông H. hỗ trợ gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.

Ghi nhận từ Tuổi Trẻ vào ngày 8/7 cho hay, nơi xảy ra vụ việc là căn nhà hai tầng trong hẻm đường Mã Lò (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), phía bên ngoài căn nhà trên không thấy có gắn bảng hiệu, được chủ phòng khám thuê khoảng hơn một năm nay. "Trước đây tôi thấy phía trước căn nhà này có gắn một bảng nhỏ, nhưng nay không còn thấy nữa. Mấy hôm trước, khi nơi đây xảy ra vụ việc chết người, công an đã đến đây để khám nghiệm hiện trường" - một người dân cho biết. 

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Cơ quan CSĐT cho biết, Cao Tài Năng đã ra tay sát hại ông Cường bằng vật cứng như gậy đánh goft rồi chôn xác tại bờ sông, khoảng 1 tháng sau thì đào thi thể nạn nhân lên đốt nhằm phi tang.

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