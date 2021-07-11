Vụ gia đình giằng co với tổ công tác chống dịch tại quận Bình Tân: Tạm giữ hình sự 2 anh em

Xã hội 11/07/2021 14:04

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) xác nhận đã tạm giữ hình sự 2 anh em Lê Văn Vũ và Lê Văn Ca về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm người đang xảy ra xung đột. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại quận Bình Tân vào ngày 9/7.

Theo Báo Giao Thông, ông Ngô Phan Duy Hiệp, chủ tịch UBND phường Tân Tạo (quận Bình Tân) xác nhận, nhóm người mặc trang phục giống bảo vệ dân phố trong đoạn clip là tổ công tác của UBND phường Tân Tạo. Trong quá trình đi làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một xe máy kéo theo rơ-moóc tự chế chở hàng hóa, dừng bên đường để buôn bán vi phạm Chỉ thị 16 nên đến xử lý thì xảy ra sự việc như trên. 

Theo VietNamNet đưa tin, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) bước đầu xác định, ngày 9/7, Tổ công tác của UBND phường Tân Tạo do ông Mai Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND phường làm Tổ trường, cùng cán bộ trật tự đô thị, bảo vệ dân phố, đi kiểm tra địa bàn, nhắc nhở, xử lý người dân vi phạm Chỉ thị 16 khi TP thực hiện giãn cách xã hội.

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Vụ gia đình giằng co với người thi hành công vụ, lực lượng chống dịch tại Bình Tân - Ảnh: Chụp màn hình clip 

Tại trước nhà số 266 đường Lê Đình Cẩn, Tổ công tác phát hiện ba cha con, gồm: Vũ, Quy và Thuỷ đang bán rau trên một xe lôi. Khi phát hiện vi phạm, Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ xe lôi. Tuy nhiên, Vũ không chấp hành mà có hành vi chống đối Tổ công tác.

Lúc này, Lê Văn Ca (là em ruột của Vũ) vừa đi xe gắn máy đến, thấy sự việc xảy ra, Ca dùng điện thoại quay lại diễn biến. Sau đó, Vũ cố nổ máy xe để rời hiện trường nhưng đã bị các thành viên Tổ công tác chặn lại. Sau màn cự cãi lớn tiếng thì xảy ra xô xát.

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 Gia đình này đã vi phạm chỉ thị 16 - Ảnh: Cắt từ clip 

Cụ thể, Quy lao vào kẹp cổ, quật ngã anh Nguyễn Quang Vinh, là cán bộ trật tự đô thị. Còn Vũ thì tháo nón bảo hiểm, ném trúng anh Nguyễn Thanh Bình, là bảo vệ dân phố. Một thành viên khác của gia đình tên Ca cũng dùng tay tham gia đánh anh Bình nhưng không trúng. Thấy cha, chú và em trai đang xô xát, Thuỷ la lối, cản trở Tổ công tác, sau đó, cả gia đình rời khỏi hiện trường và để lại chiếc xe lôi chở rau.

Trong chiều hôm đó, Tổ công tác UBND phường Tân Tạo đến Công an phường trình báo. Sau đó, Công an phường Tân Tạo và đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Bình Tân) vào cuộc điều tra, mời 4 người lên làm việc.

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã mời 4 thành viên trong một gia đình lên làm việc, gồm: Lê Văn Vũ (SN 1979), Lê Văn Ca (SN 1981, là em ruột), Lê Văn Quy (SN 2005, là con trai) và Lê Thị Thuỷ (SN 2003, là con gái của Vũ, cùng quê Hậu Giang, tạm trú quận Bình Tân) để làm rõ về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

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Anh em Lê Văn Vũ - Lê Văn Ca bị tạm giữ để xử lý về hành vi "chống người thi hành công vụ" - Ảnh: VietNamNet 

Những thành viên trong gia đình nêu trên đã chống đối Tổ công tác của UBND phường Tân Tạo, quận Bình Tân vào ngày 9/7 khi bị lập biên bản vi phạm Chỉ thị 16.

Qua củng cố hồ sơ, Công an quận Bình Tân đã tạm giữ hình sự 2 anh em Lê Văn Vũ và Lê Văn Ca về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Công an đang củng cố để xử lý 2 người con của Vũ cũng về hành vi này.

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