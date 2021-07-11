MXH choáng váng với clip 'Sau một đêm thác loạn với FWB' của nữ sinh cấp 3 Hà Nội, chính chủ nói 'mình không khoe mẽ'

Xã hội 11/07/2021 18:45

Một clip với dòng text "sau một đêm thác loạn với FWB" đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nữ sinh lên tiếng khẳng định bản thân không phải là học sinh cấp 2 như CĐM đồn đại.

Ngày 11/7, trên nền tảng mạng xã hội TikTok lan truyền một clip có dòng text: "Sau một đêm thác loạn với FWB" khiến cộng đồng mạng chú ý.

hoc sinh cap 2
Hình ảnh của nhân vật trong clip với tiêu đề gây tranh cãi - Ảnh: Chụp màn hình clip NV

Sau khi clip này được đăng tải, một số TikToker còn đưa ra thông tin chủ nhân đoạn clip chỉ mới là học sinh cấp 2 khiến nhiều người sốc bởi sự "cởi mở" quá đà của học sinh thời nay.

MXH choáng váng với clip 'Sau một đêm thác loạn với FWB' của nữ sinh cấp 3 Hà Nội, chính chủ nói 'mình không khoe mẽ' - Ảnh 2
 Một số TikToker cho biết chủ clip chỉ mới là học sinh cấp 2 - Ảnh: MXH

Tới thời điểm hiện tại, clip này đã bị chính chủ xóa khỏi tài khoản TikTok, song, một số cư dân mạng và các hot TikToker vẫn kịp lưu lại, chia sẻ rộng rãi. Bên dưới những clip chia sẻ này, rất nhiều netizen đã lên tiếng mỉa mai, ném đá lối sống của nhân vật trong clip.

hoc sinh cap 2
 Phía dưới những clip được chia sẻ lại, CĐM liên tục "ném đá" về lối sống 'cởi mở' quá đà của chủ nhân clip trên - Ảnh: MXH

Trước thông tin vụ việc, Pháp luật và bạn đọc đã liên hệ với D.A - chủ nhân của đoạn video đang gây xôn xao và tranh cãi trên TikTok, cô cho biết: "Trước hết mình muốn xin lỗi mọi người vì đã đăng tải những nội dung như vậy lên MXH. Thật ra mình không phải là người nổi tiếng hay có sức ảnh hưởng gì cả nên mình cũng không muốn nghe những ý kiến trái chiều về cái video ấy nữa. Ban đầu, mình làm video đó mình không suy nghĩ gì nhiều là mọi người sẽ nói gì đâu, chỉ là khi nghe sound nhạc đấy mình nghĩ ra content vậy thôi, hoàn toàn không có ý gì. Chứ thật sự mình không có ý khoe mẽ hay tỏ ra mình ngông cuồng. Mình cũng đã nhận ra cái sai của mình nên gỡ video ấy xuống, nhưng mà mọi người vẫn công kích mình thôi". 

Khác với thông tin mà dư luận đồn đoán, D.A cho biết cô sinh năm 2005, hiện tại đang là học sinh lớp 11 tại một trường trung học ở Hà Nội, chứ không phải là học cấp 2 hay mới thi chuyển cấp như nhiều người nói.

FWB có thể hiểu nôm na là mối quan hệ chỉ liên quan tới tình dục, không trói buộc bởi tình yêu. Dù rằng, đây là khái niệm không quá mới mẻ với đại đa số người trẻ, song, vấn đề này vẫn luôn được đem ra mổ xẻ, bàn tán.

Hiện tại, cộng đồng mang vẫn đang bàn luận sôi nổi về nội dung của clip trên.

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Từ khóa:   nữ sinh 2k5 fwb tranh cãi

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