Nam thanh niên câu cá bị phạt 2 triệu: 'Nhà em mấy hôm nay ăn mì tôm, tiền đâu em đóng'

Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện, nhiều thanh niên vứt cần câu bỏ chạy. Tổ kiểm tra đã tạm giữ 6 người và lập biên bản, xử phạt 2 triệu đồng/người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, TP.HCM thực hiện cách ly xã hội toàn Thành phố 15 ngày theo tinh thần của Chỉ thị số 16 bắt đầu từ 00 giờ ngày 09/7/2021. Đi ngược với số đông nghiêm túc thực hiện giãn cách thì một số ít cá nhân vẫn thiếu ý thức, chưa chấp hành nghiêm túc Chỉ thị của thành phố khiến dư luận phẫn nộ. Nổi bật trong thời gian gần đây như vụ một nam thanh niên bất chấp lệnh giãn cách vẫn đi tập thể dục; cô gái từ Q.4 qua Q.10 chỉ để mua một cây xúc xích hay như vụ việc của những thanh niên đi câu cá ở Thủ Đức dưới đây đều khiến dư luận ngán ngẩm bởi thái độ.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều 11/7, tổ xử lý nhanh của UBND phường Phước Long A, TP Thủ Đức (TP.HCM) do ông Trần Thành Giàu - phó chủ tịch UBND phường - làm tổ trưởng tuần tra, xử lý những trường hợp không tuân thủ chỉ thị 16. Tại công viên bờ sông Rạch Chiếc (khu dân cư Bắc Rạch Chiếc), lực lượng chức năng phát hiện hàng chục thanh niên cố tình phá rào để ra bờ sông câu cá. Bất chấp Chỉ thị 16 nhiều thanh niên vẫn đi câu cá - Ảnh: Báo Giao Thông Khi phát hiện lực lượng chức năng tới, nhóm thanh niên này vứt cần câu bỏ chạy. Có người còn quăng luôn cần xuống sông phi tang. ​Tuy nhiên, các hành vi trên đều bị camera của lực lượng chức năng ghi lại.

Đội tuần tra xử phạt người ra đường khi không cần thiết - Ảnh: Báo Giao Thông ​Theo ghi nhận của báo Giao Thông, tổ kiểm tra đã tạm giữ 6 người và lập biên bản, xử phạt 2 triệu đồng/người. Anh Nguyễn Văn Minh (28 tuổi, trú TP. Thủ Đức) phân trần: “Do hôm nay được nghỉ làm nên tôi ra đây câu cá để xả stress, ở nhà buồn quá ra sông câu cá với bạn cho vui, ai ngờ bị phạt 2 triệu”. Đội tuần tra lập biên bản, xử phạt hành chính những người ra bờ sông câu cá - Ảnh: Báo Giao Thông ​Anh Đinh Văn Nam (tạm trú tại KDC Bắc Rạch Chiếc) than thở: “Nhà em mấy hôm nay ăn mì tôm suốt, giờ bị phạt mấy triệu thì tiền đâu mà em đóng. Em ra đây câu cá cũng chỉ để kiếm bữa ăn hàng ngày”. ​Ông Trần Thanh Giàu, Chủ tịch UBND P. Phước Long A, TP. Thủ Đức cho biết: “Tổ kiểm tra sẽ xử phạt và không nhân nhượng với các trường hợp trên. Không vì du di một vài trường hợp mà làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của TP”, ông Giàu nói.

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