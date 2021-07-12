Gia tộc sở hữu Thuận Kiều Plaza đang gây sốt MXH: Hai con gái kín tiếng trước truyền thông, đều là 'bà Tổng' khi mới ngoài 20 tuổi

Theo VietNamNet, Thuận Kiều Plaza được xây dựng vào năm 1994. Đến năm 2015, Thuận Kiều Plaza được Công ty Cổ phần đầu tư An Đông (Công ty cổ phần bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mua lại. Chủ sở hữu hiện tại của Thuận Kiều Plaza chính là bà Trương Mỹ Lan - người sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Vạn Thịnh Phát.

Sau khi thông tin tòa nhà Thuận Kiều Plaza được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến thu dung số 5 điều trị Covid-19, nhiều người cũng không khỏi tò mò về gia thế của chủ nhân Thuận Kiều Plaza .

Năm 1992, bà Trương Mỹ Lan thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng – khách sạn. Sau đó, Vạn Thịnh Phát mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản .

Theo trang tin Cafebusiness, năm 16 tuổi, bà Trương Mỹ Lan (người Việt gốc Hoa) khi đó đang kinh doanh mỹ phẩm, còn ông Eric Chu Nap Kee (quốc tịch Anh gốc Hồng Kông) là doanh nhân Hồng Kông chuyên buôn kẹp tóc. Họ lấy nhau và bắt đầu kinh doanh. Thông tin chính thức từ South China Morning Post (nhật báo nổi tiếng Hồng Kông) cho biết.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát (VTP Group) thuộc sở hữu của gia tộc họ Trương, chủ tịch là bà Trương Mỹ Lan, nổi tiếng có vốn lớn và nhiều công ty con hoạt động.

Doanh nhân Trương Mỹ Lan - Ảnh: VietNamNet

Cũng theo VietNamNet đưa tin, nếu như thông tin về doanh nhân Trương Mỹ Lan và chồng đã rất hiếm hoi thì 2 cô con gái càng kín kẽ gấp nhiều lần. Được biết, bà Trương Mỹ Lan sau khi kết hôn với ông Eric Chu Nap-Kee thì sinh được 2 ái nữ là Chu Duyệt Hằng và Chu Duyệt Phấn (được cho là lần lượt sinh năm 1994 và 1995).

Trong 2 người con thì Chu Duyệt Hằng xuất hiện trên truyền thông nhiều hơn. Theo đó, cô từng theo học ĐH Hongkong ngành Hành chính công. Tuy nhiên với niềm đam mê ẩm thực, ái nữ nhà họ Chu trở thành Chủ tịch của ZS Hospitality Group từ năm 22 tuổi.

Ái nữ Chu Duyệt Hằng - Ảnh: VietNamNet

Công ty này đặt trụ sở ở Hongkong và sở hữu chuỗi 5 thương hiệu nhà hàng ở châu Á. Năm 2017, cô lập nên công ty Capital Advance Limited, đặt cùng trụ sở với ZS Group và giữ chức CEO đến nay.

Chu Duyệt Hằng và bà Trương Mỹ Lan - Ảnh: VietNamNet

Về phần Chu Duyệt Phấn, "rich kid" này gần như không công khai bất cứ thông tin cá nhân nào, bao gồm cả hình ảnh. Mọi đề cập đến Duyệt Phấn đều liên quan đến công việc kinh doanh của Vạn Thịnh Phát. Tin tức mới nhất về cô là thông tin Công ty Cổ phần Bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (thuộc Vạn Thịnh Phát Group) ủng hộ 1.450 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng dịch Covid-19. Chu Duyệt Phấn chính là Tổng giám đốc công ty này.

Hình ảnh hiếm hoi của ái nữ Chu Duyệt Phấn - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, vào cuối năm 2015, Chu Duyệt Phấn cũng trở thành tâm điểm truyền thông với vụ "thâu tóm" căn biệt thự cổ 3 mặt đường Nguyễn Thị Diệu, Bà Huyện Thanh Quan và Võ Văn Tần với giá trị 35 triệu USD (khoảng 805 tỷ VND tính theo tỷ giá hiện tại). Chính xác, đơn vị đứng ra mua biệt thự này là CTCP Minerva (thuộc Vạn Thịnh Phát Group) và một trong 3 cổ đông sáng lập của Minerva là Chu Duyệt Phấn với 80% cổ phần.