Nhận định bất ngờ về vụ 'lọt' đề toán lên mạng: 'Không hẳn phụ huynh muốn nhờ giải giúp đề, có thể là thích thể hiện'

Cụ thể, vào khoảng 15h55 ngày 7/7, khi thí sinh vẫn đang trong giờ làm bài thi môn Toán, một tài khoản Facebook có tên H.G đã đăng tải bình luận chứa ảnh chụp được cho là mã đề 106 của môn Toán kèm lời “cầu cứu”: “Giải giúp bé nhà em, 36 – 38 – 40 – 42 - 45 với, gấp ạ”.

Theo hình ảnh đăng tải, đề thi vẫn được đặt trên bàn tại phòng thi, còn phiếu trả lời trắc nghiệm ghi số báo danh người dự thi. Mặc dù bình luận này nhanh chóng bị xóa bỏ, tuy nhiên một số người đã nhanh tay chụp lại màn hình và đăng tải trên mạng xã hội. Theo đối chiếu, đề thi môn Toán lan truyền trên mạng được cho là do thí sinh này tuồn ra giống với mã đề 106. Trước sự việc này, nhiều người lo ngại về tính nghiêm túc của kỳ thi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngành giáo dục đã phối hợp với cơ quan công an khẩn trương vào cuộc xác minh. Theo đó, thí sinh “tuồn” đề ra ngoài được xác định là ở Quảng Bình. Chia sẻ với VietNamNet, ông Hà Văn Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, thí sinh gửi đề Toán ra ngoài nhờ làm hộ là em H.G, học sinh lớp 12A8 của trường. Hiện, sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Trao đổi với báo Người Đưa Tin, TS.Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng vụ Giáo dục chuyên nghiệp (bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng: “Rõ ràng ở đây có chuyện cán bộ coi thi không nắm hết chức trách được giao, để cho thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Khi thí sinh chụp phiếu đề thi trong trường hợp này rất đủ ánh sáng, chụp trên mặt bàn, như vậy cho thấy rất lộ liễu, chứ không phải giấu trong ngăn bàn chụp lén lút. Rõ ràng trách nhiệm của giám thị lúc kiểm soát đầu vào học sinh và quá trình coi thi đã rất lơ lỏng. Dứt khoát phải phê bình, kỷ luật giám thị coi thi”.

TS.Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng vụ Giáo dục chuyên nghiệp (bộ Giáo dục và Đào tạo) - Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

Cũng theo TS.Hoàng Ngọc Vinh: “Theo thông tin phản ánh trên báo chí, được biết, thí sinh này cũng thuộc diện học khá. Vậy, không hiểu là do em kỳ vọng quá hay sao mà không tự tin vào bản thân? Sự gian lận như vậy là không nên, chắc chắn sẽ bị xử lý theo quy định. Đúng là đáng tiếc. Tuy nhiên, vẫn phải xử lý nghiêm trường hợp này để làm bài học kinh nghiệm cho các trường hợp khác sau này nhìn vào đó mà không dám vi phạm, đảm bảo công bằng cho mọi kỳ thi. Đây cũng là bài học cho công tác tổ chức kỳ thi đợt 2 sắp tới”.

Cũng bàn luận về vụ việc trên, luật sư Bùi Đình Ứng (đoàn luật sư TP.Hà Nội) nêu quan điểm: “Ở đây, chỉ còn 5 phút nữa là hết thời gian làm bài. Tôi cho rằng, không hẳn vị phụ huynh kia muốn nhờ cư dân mạng giải giúp đề mà có thể là “thích thể hiện” trên mạng". Ông lý giải nhận định này như sau: "Nếu chờ được câu trả lời và gửi lại thì cũng gần như đã hết thời gian", và nếu cần người giải hộ thì đã chuẩn bị người có kiến thức ở bên cạnh, hơn thế nữa: "Họ thừa biết việc này là vi phạm quy chế thi nên sẽ bí mật, không dại gì đưa lên mạng”.

Luật sư Bùi Đình Ứng nhận định về vụ việc lộ để Toán vừa qua - Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

Vị luật sư phân tích thêm: “Về phía thí sinh làm “lọt” đề thi ra ngoài khi chưa hết thời gian thi là vi phạm quy chế thi, dù bất kể lý do gì thì việc bị đình chỉ thi môn tiếp theo là đúng quy định. Giả sử cháu có “chuyển” đề thi ra ngoài không vì mục đích được “gà bài”, có thể chỉ là khoe với phụ huynh rằng đã làm bài gần xong… thì việc mang điện thoại vào phòng thi cũng đã vi phạm quy chế thi”.

Luật sư Bùi Đình Ứng đánh giá, thí sinh thì đã bị đình chỉ thi vì vậy, cơ hội vào các trường đại học, cao đẳng trong năm nay đã “đóng cửa”. Thí sinh này sẽ phải chờ năm sau. Chưa kể sự việc này sẽ để lại hậu quả tâm lý nặng đề đối với cháu.

Ngoài ra, luật sư còn nói thêm: "Phụ huynh sẽ bị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ động cơ mục đích đưa đề lên mạng khi chưa hết thời gian làm bài để làm gì? Và cũng có thể đối mặt với việc bị pháp luật xử lý".

Báo Công Lý đưa tin, theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh có thể bị đình chỉ hoặc xem xét trách nhiệm hình sự nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện các hành vi như: Hành động gây gổ, đe dọa thí sinh khách hay những người đang làm nhiệm vụ trong kỳ thi, viết vẽ vào tờ giấy làm bài thi nội dung không liên quan đến bài thi đó, nhận giải từ ngoài vào hoặc đưa đề thi ra ngoài, mang vật dụng trái phép vào phòng thi.