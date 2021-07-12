Lời khai của gia đình giằng co với tổ chống dịch: Chở rau đi bán để có tiền đóng trọ, 'tôi nhận sai, mong xem xét cho tôi'

Theo Báo Giao Thông, ông Ngô Phan Duy Hiệp, chủ tịch UBND phường Tân Tạo (quận Bình Tân) xác nhận, nhóm người mặc trang phục giống bảo vệ dân phố trong đoạn clip là tổ công tác của UBND phường Tân Tạo. Trong quá trình đi làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một xe máy kéo theo rơ-moóc tự chế chở hàng hóa, dừng bên đường để buôn bán vi phạm Chỉ thị 16 nên đến xử lý thì xảy ra sự việc như trên.

Vài ngày nay, trên mạng xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm người đang xảy ra xung đột với một số người mặc trang phục giống bảo vệ dân phố. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại quận Bình Tân, TP.HCM vào ngày 9/7.

Theo báo Người Lao Động, sau khi bị mời lên làm việc, ông Vũ và những người trong gia đình của ông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an quận Bình Tân đang tạm giữ anh em ông Vũ, còn 2 con vẫn đang ở nhà trọ, 1 người con của ông Vũ đang bị sốt 40 độ.

Trước đó, VietNamNet đã thông tin, trong chiều 9/7, Tổ công tác UBND phường Tân Tạo đến Công an phường trình báo. Công an phường Tân Tạo và đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Bình Tân) vào cuộc điều tra, mời 4 người lên làm việc.

Ông Vũ cùng em trai và con tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao Động

Ông Vũ khai nhiều tháng qua do dịch bệnh Covid-19 khó khăn nên cha con ông Vũ mua xe lôi đi bán rau củ. Do đã lỡ mua số hàng hóa trước khi thành phố ra lệnh phong tỏa nên cha con ông chở đi bán cho hết để đóng tiền trọ. Anh em ông Vũ thừa nhận biết thành phố cấm bán trong lúc phong tỏa nhưng vẫn chạy xe đi bán cho hết hàng.

Chiếc xe chở ra của gia đình ông Vũ - Ảnh: Người Lao Động

"Thấy mấy anh, mấy chú tháo ba gác, tôi cản lại, sợ không còn phương tiện làm ăn sau dịch. Tôi năn nỉ nhưng không được cho đi, trong lúc giằng co, tôi đã không kềm chế nên chống trả. Tôi nhận sai, mong xem xét cho tôi. Tôi cam kết không dám tái diễn hành vi như vậy nữa"- ông Vũ nói.

Ông Vũ (phải) và ông Ca (trái) khai nhận hành vi tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Riêng ông Ca cho biết trước đây làm công nhân, sau đó nghỉ việc chuyển sang buôn bán. Lúc xảy ra vụ việc, ông Ca vô tình đi ngang, thấy anh trai xô xát nên lấy điện thoại ra quay đồng thời có xô đẩy với lực lượng chức năng.

Tại cơ quan công an, ông Vũ đã kể lại toàn bộ hành vi. Đồng thời, người đàn ông quê miền Tây khẩn cầu, cơ quan pháp luật xem xét, tha thứ cho ông.

Cũng theo VietNamNet, Công an quận Bình Tân cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai anh em Lê Văn Vũ (SN 1979) - Lê Văn Ca (SN 1981, cùng quê Hậu Giang, tạm trú quận Bình Tân) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với hai con của ông Vũ là Lê Văn Quy (SN 2005) và Lê Thị Thuỷ (SN 2003).