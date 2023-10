Lời khai của gia đình giằng co với tổ chống dịch: Chở rau đi bán để có tiền đóng trọ, 'tôi nhận sai, mong xem xét cho tôi'

Vụ giằng co giữa gia đình ông Vũ và tổ chống dịch vào ngày 9/7 trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp từ clip

Trước đó, VietNamNet đã thông tin, trong chiều 9/7, Tổ công tác UBND phường Tân Tạo đến Công an phường trình báo. Công an phường Tân Tạo và đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Bình Tân) vào cuộc điều tra, mời 4 người lên làm việc.

Theo báo Người Lao Động, sau khi bị mời lên làm việc, ông Vũ và những người trong gia đình của ông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an quận Bình Tân đang tạm giữ anh em ông Vũ, còn 2 con vẫn đang ở nhà trọ, 1 người con của ông Vũ đang bị sốt 40 độ.