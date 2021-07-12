TP.HCM sẽ phát 16.000 phiếu mua hàng cho người nghèo, 5.500 sinh viên ở KTX được hỗ trợ mua hàng tổng giá trị 1,5 tỉ đồng

Xã hội 12/07/2021 21:25

Sở Công thương TP.HCM cho biết sẽ phát 16.000 phiếu mua hàng cho người dân nghèo, Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM sẽ hỗ trợ 5.500 sinh viên, mỗi sinh viên sẽ được một phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng. 

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, trong cuộc họp trực tuyến sáng 12/7 do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì với lãnh đạo TP.HCM về tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, TP dự kiến sẽ phát phiếu mua hàng cho 16.000 người dân nghèo để đi siêu thị mua những món hàng theo nhu cầu thực tế. Thành phố đã huy động lực lượng các đơn vị logistic tham gia hỗ trợ các chuỗi bán lẻ hàng hoá cho các khu phố, nơi có chợ truyền thống bị tạm ngưng hoạt động.

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 Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ - Ảnh: Doanh Nghiệp Và Tiếp Thị

Đối với chương trình bán hàng bình ổn lưu động, ngày 11/7, TP đã tiến hành thực hiện 8 xe bán hàng lưu động, trong ngày 12/7 sẽ tăng lên 30 xe hỗ trợ theo đề nghị của từng quận huyện khi có nhu cầu. Đối với chương trình “chợ online”, “chợ nghĩa tình”, sau thời gian thí điểm tại Hóc Môn và Bình Tân, chương trình này sẽ được triển khai rộng hơn trên địa bàn TP.
Cùng với đó, TP đã triển khai điểm trung chuyển hàng hoá tại bãi container bên cạnh chợ đầu mối Thủ Đức với điều kiện hoạt động nghiêm ngặt. Đây sẽ là nơi tập trung rau, củ, quả, thuỷ hải sản từ các tỉnh, thành trước khi được chia nhỏ để cung ứng cho các điểm bán lẻ trên địa bàn TP.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo TPHCM về công tác phòng chống dịch - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng 

Cũng trong ngày 12/7, theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, ông Nguyễn Đức Nguyên - phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM cho biết, hội đã phối hợp với ban quản lý ký túc xá, Đoàn thanh niên, hội sinh viên các trường để khảo sát và thống kê số lượng sinh viên đang ở ký túc xá.

Có tất cả 5.500 sinh viên. Mỗi sinh viên nhận được một phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng để đăng nhập, chọn hàng trên "Siêu thị 0 đồng", ban tổ chức tiếp nhận, lấy hàng đóng gói và vận chuyển về các ký túc xá để đưa đến tay sinh viên. Dự kiến khoảng sau 1 ngày chọn mua, hàng sẽ được chuyển đến sinh viên. Ông Nguyễn Đức Nguyên cho biết chương trình có hơn 170.000 sản phẩm, chủ yếu là đồ khô với tổng trị giá 1,5 tỉ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 13 đến 17/7. Chương trình "Siêu thị 0 đồng" do Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM phối hợp với Sở Công thương, cùng với nhiều nhà tài trợ triển khai thực hiện. Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động chương trình Vòng tay Việt hỗ trợ sinh viên đang khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các ký túc xá sinh viên trên địa bàn TP.HCM.

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