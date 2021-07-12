TP.HCM sẽ phát 16.000 phiếu mua hàng cho người nghèo, 5.500 sinh viên ở KTX được hỗ trợ mua hàng tổng giá trị 1,5 tỉ đồng

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, trong cuộc họp trực tuyến sáng 12/7 do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì với lãnh đạo TP.HCM về tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, TP dự kiến sẽ phát phiếu mua hàng cho 16.000 người dân nghèo để đi siêu thị mua những món hàng theo nhu cầu thực tế. Thành phố đã huy động lực lượng các đơn vị logistic tham gia hỗ trợ các chuỗi bán lẻ hàng hoá cho các khu phố, nơi có chợ truyền thống bị tạm ngưng hoạt động.

Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ - Ảnh: Doanh Nghiệp Và Tiếp Thị

Đối với chương trình bán hàng bình ổn lưu động, ngày 11/7, TP đã tiến hành thực hiện 8 xe bán hàng lưu động, trong ngày 12/7 sẽ tăng lên 30 xe hỗ trợ theo đề nghị của từng quận huyện khi có nhu cầu. Đối với chương trình “chợ online”, “chợ nghĩa tình”, sau thời gian thí điểm tại Hóc Môn và Bình Tân, chương trình này sẽ được triển khai rộng hơn trên địa bàn TP.

Cùng với đó, TP đã triển khai điểm trung chuyển hàng hoá tại bãi container bên cạnh chợ đầu mối Thủ Đức với điều kiện hoạt động nghiêm ngặt. Đây sẽ là nơi tập trung rau, củ, quả, thuỷ hải sản từ các tỉnh, thành trước khi được chia nhỏ để cung ứng cho các điểm bán lẻ trên địa bàn TP.