Theo báo Pháp Luật Và Bạn Đọc đưa tin, trước đó, nam streamer từng bị tố mượn tiền, nợ nần thậm chí là lấy tiền của người yêu. Ngỡ như sau tất cả những lần thề thốt, hứa hẹn đó đã khiến Tú Sena hoàn lương thì không, lần này con số nợ thậm chí còn lên tới 2 tỷ đồng.

Mới đây, một tài khoản Facebook được cho là của bên phía chủ nợ đã đăng bài viết chi tiết, tố treamer Sena tiếp tục vướng vào đỏ đen dẫn tới nợ nần không trả được. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu nam streamer này vướng vào cờ bạc, cá độ phạm pháp .

"Sự việc xảy ra vào ngày 3/7/2021 mình có đưa cho Sena cầm 1,7 tỷ đồng từ tiền chuyển khoản và 1 tỷ đồng từ trước nó có cầm của mình. Tức tổng là số tiền 2,7 tỷ đồng.

Theo như bài viết, chủ nợ của Sena tên là C.T. Anh khẳng định đăng bài để nói cho xong vụ Senna lừa đảo 2 tỉ đồng. Theo đó, người này tố Sena đã cầm của bên chủ nợ 2,7 tỷ đồng cả tiền mặt cả chuyển khoản. Khi được người này đòi thì streamer bắt đầu lấy lý do để không trả tiền vội và nạp thẳng vào tài khoản cá độ phạm pháp.

Đến ngày 4/7, nó có chuyển lại số tiền 700 triệu đồng cho mình và nói hạn mức ngân hàng là mỗi ngày chuyển được 1 tỷ đồng thôi. Mình thấy nghi nên hỏi là chuyển được 1 tỷ đồng mà sao em chuyển cho anh có 700 triệu đồng tại sao không chuyển nốt 300 triệu đồng nữa trong ngày thì nó bảo với mình là em chuyển rồi anh đợi tí đi có tiền vào tài khoản anh đó." - chủ nợ của Sena viết.

Sena quỳ lạy chủ nợ - Ảnh: Pháp Luật Và Bạn Đọc

Sau đó chờ đợi 2h vẫn chưa nhận được tiền thì người này nóng ruột: "Mình gọi điện cho nó hỏi như nào thì nó gửi cho mình ảnh mà nó nhờ bạn Photoshop cho nó là đang gửi 300 triệu đồng đến tài khoản của mình và bảo mình đợi. Bắt đầu từ khúc này mình bắt đầu thấy nghi và có dự cảm chẳng lành nên mình bảo nó ở yên chỗ trọ mình đến xem thế nào."

Chủ nợ còn nhờ bạn gái Sena (Chubby) kiểm tra thì nam streamer này có ý định bỏ chạy. Chưa hết, Sena còn bị tố đã đánh Chubby để thoát thân. Tuy nhiên, khi bị chủ nợ gọi điện hăm dọa và nam streamer này mới quay trở về nhà. Khi sự việc vỡ lở, người này cho biết Sena bắt đầu khóc lóc và viết giấy nợ.

Trước đó, chủ nợ nghĩ nam streamer mang cả gia đình mạng sống ra thề nên tin tưởng. Tuy nhiên sau nhiều lần hứa hẹn thì người này quyết định báo công an. "Sáng nay mình đã ra cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc! Trong quá trình thụ lý vụ án sẽ mất khoảng 2 tháng để khởi tố nó" - người này viết.

Toàn bộ nội dung, hình ảnh và số tiền Sena mượn bị chủ nợ chụp và ghi lại - Ảnh: Pháp Luật Và Bạn Đọc

Còn về phía người cho mượn, anh thừa nhận mình đã quá sai lầm khi tin tưởng và cưu mang Tú Sena. Số tiền kia anh chỉ đưa cho nam streamer giữ hộ đúng một ngày và không nghĩ sự việc lại đi xa đến như vậy.

Đồng thời, người này còn hé lộ, chỉ vì tin tưởng Sena, nhiều lần giúp đỡ và bị vợ can ngăn nhưng không nghe, nên gia đình anh lúc này đã xảy ra lục đục. Người chủ nợ viết thêm: "Vì số tiền này mà giờ gia đình mình lục đục, vợ mình đã bảo mình bao nhiêu lần không chơi với nó nữa nhưng mình vẫn giúp đỡ nó đến bây giờ khi xảy ra việc này vợ mình đã viết giấy ly hôn. Trong khi nó vẫn nhởn nhơ livestream!"

Trong buổi livestream chiều ngày 13/7, Sena bất ngờ mở bài hát Tạm Biệt Nhé (Lynk Lee ft Phúc Bằng). Đây có lẽ là thông điệp "chia tay" của "Thầy hiệu trưởng" Sena gửi đến các "học trò" của mình.

Hiện vụ việc đang được đông đảo dư luận quan tâm. Nhiều người không khỏi ngao ngán vì nam streamer này hết lần này đến lần khác vướng vào con đường cờ bạc.