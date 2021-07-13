Nam giám đốc công ty địa ốc U40 ở Nghệ An gây sốc với thủ đoạn chuyên 'cuỗm' cây cảnh quý về trưng bày dự án để nâng giá

Xã hội 13/07/2021 13:58

Nam giám đốc ban ngày kinh doanh công ty bất động sản, đêm đến đi trộm cây cảnh có giá trị để trưng bày tại các bất động sản để nâng giá bán.

Theo báo Công An Nhân Dân đưa tin, ngày 12/7, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa phá thành công chuyên án trộm cây cảnh, bắt giữ 3 đối tượng.

Cụ thể, vào khoảng 19h ngày 11/7, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, đồng chủ trì Công an xã Nghi Thịnh, xã Nghi Diên phối hợp Công an các xã trên địa bàn phá thành công chuyên án (trộm cây cảnh). Cơ quan công an bước đầu bắt giữ 3 đối tượng gồm: Hồ Xuân Lộc, Nguyễn Văn Lạc (SN 1995), đều trú tại xã Nghi Kiều, Nghi Lộc và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987) trú tại xóm 7, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. 

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 Đối tượng Hồ Xuân Lộc tại cơ quan công an - Ảnh: Công An Nhân Dân

Điều đáng nói trong nhóm này có đối tượng Hồ Xuân Lộc (SN 1983, trú tại xóm 10, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc) mở công ty bất động sản, ban ngày hoạt động kinh doanh, đêm đến Hồ Xuân Lộc cùng đồng bọn đi "khảo sát" trong và ngoài huyện Nghi Lộc để tìm cây cảnh có giá trị. Sau đó, nhóm đối tượng này tìm cách đột nhập, trộm về trưng bày tại các bất động sản để nâng giá trị tài sản mà đối tượng sẽ giao dịch.

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 Nhóm đối tượng tại CQĐT - Ảnh: Công An Nhân Dân

Trước đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6/2021, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các địa bàn vùng phụ cận như: TP Vinh, Cửa Lò… Công an huyện Nghi Lộc phát hiện tình trạng thường xuyên xảy ra mất trộm tài sản (cây cảnh). Các đối tượng có biểu hiện hoạt động lưu động, chuyên nghiệp, sử dụng xe ô tô đi khắp các địa bàn trong và ngoại huyện khi phát hiện nhà dân nào để cây cảnh có giá trị thì các đối tượng liền tìm cách đột nhập vào để trộm, sau khi trộm xong các đối tượng đưa lên xe ô tô tải và đưa đi tiêu thụ.

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 Công an thu giữ số cây cảnh mà nhóm đối tượng lấy trộm - Ảnh: Công An Nhân Dân

Công an huyện Nghi Lộc xác định nhóm đối tượng đã thực hiện các vụ trộm cây cảnh do đối tượng Hồ Xuân Lộc cầm đầu, đây là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 6/2021 đến nay đã gây ra trên 5 vụ trộm cây cảnh tại các địa bàn Nghi Lộc, TX Cửa Lò, TP Vinh với tổng thiệt hại trên 100 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm nhiều loại cây cảnh, 2 điện thoại di động; 3 xe ô tô; 1 kìm cắt sắt.

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