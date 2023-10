Nam giám đốc công ty địa ốc U40 ở Nghệ An gây sốc với thủ đoạn chuyên 'cuỗm' cây cảnh quý về trưng bày dự án để nâng giá

Theo báo Công An Nhân Dân đưa tin, ngày 12/7, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa phá thành công chuyên án trộm cây cảnh, bắt giữ 3 đối tượng.

Cụ thể, vào khoảng 19h ngày 11/7, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, đồng chủ trì Công an xã Nghi Thịnh, xã Nghi Diên phối hợp Công an các xã trên địa bàn phá thành công chuyên án (trộm cây cảnh). Cơ quan công an bước đầu bắt giữ 3 đối tượng gồm: Hồ Xuân Lộc, Nguyễn Văn Lạc (SN 1995), đều trú tại xã Nghi Kiều, Nghi Lộc và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987) trú tại xóm 7, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.