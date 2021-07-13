Dư luận phẫn nộ với cặp đôi 'mẹ thiên hạ' ngang nhiên lạng lách, rồ ga để "thông chốt" kiểm tra giấy tờ tại Gò Vấp

Xã hội 13/07/2021 08:55

Khi lực lượng chức năng đang kiểm tra giấy tờ tùy thân và lý do người dân ra đường, một đôi nam nữ thản nhiên rồ ga, đánh võng "thông chốt" kiểm soát để tránh bị kiểm tra tại TP.HCM.

Tại TP.HCM, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mỗi ngày có hàng ngàn ca nhiễm mới. Vỳ vậy, thành phố đã phải tiến hành lập những chốt kiểm soát dịch Covid-19 để kiểm tra và kêu gọi người dân tuân thủ chỉ thị 16.

Tuy vậy, có nhiều người vẫn thiếu ý thức. Trong số đó là cặp đôi chạy xe máy liều lĩnh "thông chốt" kiểm soát. Clip này được một tài khoản mạng xã hội Tik Tok ghi lại. Theo chia sẻ, vụ việc trên xảy ra vào ngày 12/7, tại một chốt kiểm soát quận Gò Vấp (TP.HCM), khi lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận nơi làm việc.

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 Cặp đôi bỏ chạy tại chốt kiểm soát quận Gò Vấp - Ảnh: Chụp màn hình clip

Trong đoạn clip ghi lại, tại chốt kiểm soát có mật độ phương tiện đang khá đông đúc, lực lượng chức năng đang hướng dẫn người dân tấp vào lề đường để kiểm tra giấy tờ tùy thân và lý do người dân di chuyển ra ngoài đường. Tuy nhiên, lúc này một đôi nam nữ chạy xe máy đã bất ngờ vọt lên, đánh võng, lạng lách giữa dòng phương tiện với tốc độ nhanh để thông chốt kiểm soát.

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 Cặp đôi thản nhiên phóng đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người - Ảnh: Chụp màn hình clip

Thấy vậy, một cán bộ đã đuổi theo ra hiệu cho đôi nam nữ quay lại xuất trình giấy tờ. Nhiều người cứ ngỡ cả hai sẽ có màn "quay xe" khi đã lưỡng lự tấp vào lề. Nhưng không phải vậy, sau khi thấy vị cán bộ xuất hiện, cả hai đã rồ ga và thản nhiên phóng đi trước sự "bất ngờ, ngỡ ngàng rồi bật ngửa" của nhiều người.

Không biết hai người này đã chạy trốn được khỏi chốt kiểm tra hay không, nhưng chắc chắn không thể trốn được những bức xúc từ cộng đồng mạng. Chính hành vi thiếu ý thức của cặp đôi có thể làm làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng khiến nhiều người ngán ngẩm.

Nhiều người còn lên tiếng đề nghị lực lượng chức năng truy theo biển số xe để xác định danh tính 2 đối tượng và xử phạt thật nặng khi vi phạm quy định phòng chống dịch.

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Từ khóa:   Covid - 19 hỗ trợ TP.HCM chống dịch chỉ thị 16

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