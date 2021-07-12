Hơn 2.200 giảng viên, sinh viên của 8 trường đại học Y Dược phía Bắc sẵn sàng hỗ trợ miền Nam chống dịch

Tin y tế 12/07/2021 20:21

Hơn 2.200 sinh viên, cán bộ, giảng viên của 8 trường ĐH Y Dược phía Bắc đã đủ điều kiện lên đường hỗ trợ miền Nam, đặc biệt là TP.HCM, theo kế hoạch huy động 10.000 cán bộ y tế tham gia chống dịch của Bộ Y tế.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, trước tình hình dịch Covid -19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, Bộ Y tế quyết định huy động đội ngũ gần 10.000 nhân lực y tế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ và các địa phương khu vực miền Bắc, miền Trung hỗ trợ chống dịch. 

Số lượng lớn cán bộ này cũng giúp thay đổi nhân lực (với các biện pháp luân chuyển) để đảm bảo sức chiến đấu cho đội ngũ y tế tại TP.HCM.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay, chỉ tính riêng 8 trường đại học y khoa phía Bắc thuộc Bộ Y tế, đã có hơn 2.200 sinh viên, cán bộ, giảng viên đủ điều kiện lên đường. Ngoài ra, 1.000 sinh viên cũng đã được tập huấn, đào tạo chuyên môn trở thành lực lượng "dự bị sẵn sàng" khi có yêu cầu.

Đội ngũ nhân viên y tế này là tập hợp hàng trăm cán bộ giảng viên, sinh viên của các trường: Trường đại học Y tế công cộng, Trường đại học Y Dược Hải Phòng, Trường đại học Điều dưỡng Nam Định, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Trường đại học Y Dược Thái Nguyên, Trường đại học Y Dược Thái Bình, Trường đại học Y Hà Nội và Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Đội ngũ này đều đã được tập huấn chuyên môn, chuẩn bị sẵn sàng để lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch. Trong đó có nhiều người đã có kinh nghiệm hỗ trợ chống dịch và tham gia hỗ trợ công tác tiêm vaccin tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Dù vậy, các trường vẫn tiếp tục đào tạo, tập huấn lại cho tất cả thành viên về chuyên môn, từ việc nhỏ nhất như cách đeo và tháo khẩu trang, mặc trang phục bảo hộ, cách lấy mẫu xét nghiệm hay nhập liệu, truy vết…

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 Bộ Y tế huy động 10.000 cán bộ tham gia hỗ trợ miền Nam chống dịch - Ảnh: Bộ Y tế

Theo trang tin Bộ Y tế, tại trường Đại học Y tế công cộng, PGS.TS Hà Văn Như - Trưởng khoa Y học cơ sở, cho biết ngay khi có ý kiến chỉ đạo, 120 người gồm 5 giảng viên, cán bộ từ các khoa Y học cơ sở, Khoa học cơ bản và một số khoa phòng cùng 125 sinh viên đã đăng ký sẵn sàng lên đường. Trong 120 người này sẽ chia thành 2 nhóm gồm 100 người đi thực địa tại TP.HCM, còn 20 người sẽ vẫn ở tại Hà Nội để hỗ trợ CDC TP.HCM truy vết dịch tễ từ xa. Trường đã có kế hoạch tiêm vaccine cho các thành viên trong đoàn ít nhất 1 mũi và tiến hành xét nghiệm Realtime RT-PCR trước khi lên đường 1 ngày.

Tại Đại học Y Dược Hải Phòng, PGS.TS Phạm Văn Mạnh - Phó Hiệu trưởng nhà trường – cho hay đến nay Trường đã huy động đủ 360 thành viên gồm gần 30 giảng viên, cán bộ và hơn 330 sinh viên. Công tác tập huấn, huấn luyện chuyên môn đang tiếp tục được triển khai, đảm bảo các thành viên nhuần nhuyễn, sẵn sàng thực hiện mọi yêu cầu từ lãnh đạo Bộ Y tế và bộ phận thường trực đặc biệt tại TP.HCM. Trước khi lên đường 1-2 ngày, Trường sẽ thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR cho đoàn.

Tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, 250 người gồm 11 giảng viên, bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện) và sinh viên, đã đăng ký tình nguyện lên đường. Ngoài ra, 300 thành viên Đại học Y Dược Thái Nguyên gồm 16 cán bộ và 284 học viên, sinh viên đã luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường; 350 sinh viên, giảng viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã đầy đủ điều kiện sẵn sàng lên đường; 500 sinh viên trường Đại học Y Hà Nội cũng đã được tập huấn, chuẩn bị để lên đường hỗ trợ.

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