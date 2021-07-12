Sáng 12/7: Việt Nam vượt ngưỡng 30.000 ca nhiễm covid-19, TP.HCM có 544 ca nhiễm mới

Tin y tế 12/07/2021 08:24

6h sáng, ngày 12/7, Việt Nam ghi nhận 622 ca nhiễm, ghi nhận 30.478 ca covid - 19. Riêng TP.HCM có 544 ca nhiễm mới. 

Theo VietNamNet, sáng 12/7, Bộ Y tế thông báo TP.HCM phát hiện 544 ca nhiễm Covid-19 mới. Cả nước có 662 ca nhiễm.

Đến 6h ngày 12/7, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 30.478 ca Covid-19 với 28.551 ca do lây nhiễm trong nước, 1.927 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 26.981 ca bệnh trong nước.

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Cả nước vượt mốc 30.000 ca nhễm Covid - 19 - Ảnh: VietNamNet 

 

Báo Thanh Niên đưa tin, tại TP.HCM tính từ 27/4 đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 13.556 ca nhiễm Covid-19, chiếm 50% tổng số ca toàn quốc trong đợt dịch này (26.981 bệnh nhân). 544 bệnh nhân (BN) được đánh số BN29904 - BN30447, gồm: 369 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 175 ca đang điều tra dịch tễ.

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 Tại TP.HCM sáng 12/7 có 544 ca nhiễm mới - Ảnh: Báo Thanh Niên

Diễn biến dịch Covid-19 tại TP.HCM vẫn hết sức phức tạp, buộc TP.HCM phải áp dụng Chỉ thị 16, trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 9/7. Do đó, người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần tiết, cấp bách và đi làm tại một số ngành nghề được phép tiếp tục hoạt đồng.

Cùng với việc áp dụng Chỉ thị 16 Thành phố đã thiết lập 12 trạm, chốt kiểm soát tại các cửa ngõ Thành phố và 266 chốt phụ tại quận huyện, TP.Thủ Đức. Người dân khi đi qua các trạm, chốt cửa ngõ của thành phố cần phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính và thực hiện khai báo điện tử.

Đối với người dân thành phố, có việc ra khỏi nhà phải mang theo các loại giấy tờ theo luật giao thông đường bộ (bằng lái, giấy đăng ký xe), CCCD/CMND, thẻ cán bộ, nhân viên, giấy công tác, …

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh TP.HCM nhấn mạnh, tận dụng 15 ngày cách ly xã hội, Thành phố đẩy mạnh công tác lấy mẫu và xét nghiệm để sớm phát hiện và tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng, giữ vững “vùng xanh", đưa “vùng đỏ” dần xuống thành “vùng cam", tiếp tục xuống “vùng vàng” và nhanh chóng trở về trạng thái an toàn.

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Từ khóa:   covid -19 giãn cách xã hội covid - 19 tại Hồ Chí Minh

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